Nový riaditeľ Miss Slovensko predstavil finalistky, projektu dávajú nový obal (foto)

Nový riaditeľ Miss Slovensko Michael Kováčik predstavil v stredu v jednom z bratislavských hotelov finalistky 25. ročníka prestížnej súťaže krásy. O titul Miss Slovensko tentoraz zabojujú Natália Vohláriková zo Šintavy, Kristína Víglaská zo Zvolena, Kristína Kramárová z Trenčína, Lucia Jesenská z Vrútok, Melanie Theresa Beňková z Borského Mikuláša, Ivana Zvaríková z Banskej Bystrice, Natália Lopašovská zo Serede, Leona Novoberdaliu z Bratislavy, Vanessa Šabíková z Hronského Beňadiku, Alexandra Svrčková z Prievidze, Viktória Špotáková z Marianky a Viktória Podmanická z Banskej Bystrice.

Finálna zostava spomedzi 82 semifinalistiek

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 300 súťažiacich. Finálnu zostavu porota napokon vybrala spomedzi 82 semifinalistiek. „Snažili sme sa, aby každá bola iná, aby bol ten výber rôznorodý. Každá má zaujímavý osobnostný profil, buď má za sebou super štúdium alebo zaujímavú prácu, jedna sa napríklad už teraz venuje charitatívnej činnosti… Nie sú to jednoduché dievčatá, ale dievčatá, ktoré naozaj majú čo povedať,“ uviedol pre agentúru SITA Kováčik.

„Nová Miss Slovensko by mala byť komplexná osobnosť, ktorá sa bude chcieť pohybovať v mediálnom a modelingovom prostredí a toto bude prepájať s charitatívnou oblasťou. Koncept móda, médiá, charita funguje po celom svete, tak prečo by nemal tu…,“ dodal riaditeľ súťaže, ktorý finalistky podľa vlastných slov hodnotí zatiaľ pozitívne aj v rámci pôsobenia v novom kolektíve. „Zatiaľ sa intenzívne stretávame len štyri dni, no dievčatá zatiaľ vyzerajú ako fajn kolektív. Sú príjemné, zdá sa, že tam nemáme nejaké intrigánky. Uvidíme, čo bude časom. Ja som človek, ktorý nerobí na začiatku hneď veľké wau, skôr tak pozorujem, čo sa deje a budem rád, keď budem môcť po súťaži povedať, že boli super,“ vyznal sa.

Vycestujú do exotickej Gambie

Finalistky Miss Slovensko 2020 majú do tejto chvíle za sebou prvé spoločné sústredenie a fotografovanie s Lukášom Kimličkom, nacvičovali už aj niektoré choreografie a absolvovali mediálny tréning a workshop zameraný na styling a dresscode. V stredu ich čaká kurz etikety a do finále ešte budú mať štyri sústredenia. V polovici februára pritom vycestujú až do exotickej Gambie, kde budú okrem iného nakrúcať televízne upútavky k hlasovaniu o titul Eva Miss Sympatia.

„Tento rok dávame projektu nový obal, čo už ľudia mohli vidieť aj v našej úvodnej kampani, tá je čiernobiela, veľmi minimalistická, elegantná, taká šik… V tomto duchu by sme chceli, aby sa niesol celý ročník. Nebude však celý čiernobiely, nemusíte sa báť. Finále bude farebné, aj portréty, ktoré sme fotili s Lukášom Kimličkom, sú farebné,“ prezradil Kováčik.

Víťazka aktuálneho ročníka súťaže získa postup na Miss World 2020, honorovanú zmluvu, osobný automobil, dovolenku pre dve osoby v Ománe, moderný trojizbový byt na jeden rok a ďalšie ceny. Počas finále, ktoré sa uskutoční 25. apríla a v priamom prenose ho odvysiela TV JOJ, porota zvolí aj Miss International Slovakia 2020 a Miss Supranational Slovakia 2020.