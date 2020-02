Nový šéf európskej diplomacie navštívi Irán, stretne sa aj s ministom Zarífom

Nový šéf európskej diplomacie navštívi Irán, kde sa stretne s miestnymi lídrami. V nedeľu o tom informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA. Návšteva je považovaná sa najnovšiu snahu zachrániť jadrovú dohodu medzi Teheránom a svetovými mocnosťami z roku 2015.

Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell sa stretne s iránskym ministrom zahraničia Mohammadom Džavádom Zarífom a ďalšími predstaviteľmi v pondelok, uviedla IRNA.

Pôjde pritom o prvú cestu Borrella do Iránu od nástupu do funkcie. So Zarífom sa Borrell stretol už v januári v Bruseli. Návšteva prichádza v čase zvýšeného napätia v blízkovýchodnom regióne.