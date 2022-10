Nový seriál Svetového pohára v lyžovaní je za dverami, v hre o body nebude chýbať ani Petra Vlhová

Už v sobotu predpoludním sa naplno rozbehne seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, ktorý najmä v ostatnej dekáde sledujú pozorne aj slovenskí fanúšikovia.

V hre o body bude hneď v úvode aj Petra Vlhová, ktorá v predchádzajúcich štyroch sezónach ani raz nechýbala v Top 3 celkového hodnotenia SP a raz dokonca získala veľký krištáľový glóbus.

Na ľadovci Rettenbach sa vlani aj predvlani dostala na pódium a rada by si to zopakovala aj teraz.

Favorizuje Shiffrinovú

„Bola by som rada, keby sa mi do tretice podarilo dostať na pódium. Dám do toho všetko a uvidíme, ako to dopadne. Cítim sa dobre, lyžujem dobre. Prvé preteky sú však také, že nikto nevie, kde sa nachádza,“ upozornila 27-ročná Liptáčka.

V ročníku 2022/2023 sa chce fenomenálna Slovenka venovať technickým disciplínam, v jej programe však budú aj rýchlostné.

„V obrovskom slalome by sme sa chceli posunúť vyššie a v slalome obhájiť vlaňajšok. V rýchlostných disciplínach by sme chceli tiež napredovať,“ prezradila Vlhová, ktorá v boji o veľký krištáľový glóbus favorizuje najmä Američanku Mikaelu Shiffrinovú, Talianku Sofiu Goggiovú a Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú.

Hneď po tradičnom úvode v Söldene sa do kalendára SP dostala novinka – zjazd cez dve krajiny so štartom vo Švajčiarsku a cieľom v Taliansku.

Obhajobu začína v Levi

Muži zjazd zo Zermattu do Cervinie absolvujú ešte v závere októbra, ženy o týždeň neskôr počas prvého novembrového víkendu. Nasledovať budú jediné paralelné preteky v rakúskom stredisku Lech/Zürs.

Petra Vlhová cestu za obhajobou malého krištáľového glóbusu za slalom začne vo fínskom Levi (19. a 20. novembra), nasledovať budú americký Killington (27.11.), talianskeho stredisko Sestriere (11.12.), rakúsky Semmering (29.12.), chorvátsky Záhreb (4. a 5. januára 2023), rakúske Flachau (10.1.), český Špindlerov Mlyn (29.1.), švédske Aare (11.3.) a finále SP v andorrskom Soldeu (18.3.).

Sezónu 2022/2023 vo februári preruší svetový šampionát vo Francúzsku.