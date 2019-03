Nový slovenský film DOBRÁ SMRŤ ponúka skutočný príbeh, aký ste na plátne ešte nevideli

BRATISLAVA 18. marca 2019 (WBN/PR) – Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás?

Vo štvrtok 21. marca vstúpi do kín nový slovenský film, ktorý už teraz vzbudzuje výrazné diskusie. DOBRÁ SMRŤ, snímka režiséra Tomáša Krupu, sa venuje rozporuplnej téme ukončenia života eutanáziou.

Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget. Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás? – to je hlavný motív nového slovenského filmu. Snímka s výrazne sugestívnou kamerou využíva postupy hraného filmu a do skutočného príbehu Janette pútavo vplieta charaktery a životné príbehy jej najbližších.

„Naším zámerom je prispieť k detabuizácii smrti. Smrť nikto nemá rád a každý sa jej bojí. Spoločnosť uprednostňuje ignorovanie tejto najzákladnejšej životnej skutočnosti, pritom premýšľanie o nevyhnutnom konci je spôsob, ako sa na život pozerať z odlišnej perspektívy,” hovorí režisér Tomáš Krupa a dodáva: „Dnes, v dobe, kedy sa znova pýtame, kam smerujeme, nastala chvíľa na najpodstatnejšie otázky.“

Film DOBRÁ SMRŤ sa nakrúcal v rokoch 2016 – 2018 a divákom ponúka silný skutočný príbeh, aký na plátnach ešte zrejme nevideli. Do kín snímku prináša distribučná spoločnosť Continental film.