Nový stavebný zákon je podľa ZMOS nebezpečný, mestá by prišli o právomoci na svojom území

Navrhovaná novela stavebného zákona vyzerá tak, akoby ju písali developeri a finančné skupiny. Na stredajšej tlačovej konferencii to po zasadnutí predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) uviedol predseda združenia Branislav Tréger a starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Licencovaní projektanti

ZMOS navrhovanú novelu stavebného zákona striktne odmieta a žiada, aby bola celá zrušená. Novela stavebného zákona z dielne podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina) je podľa oboch účastníkov stretnutia „veľmi zlá a obmedzujúca práva samospráv aj občanov“.

Novela zákona podľa Chrena ruší stavebné konanie a nahrádza ho posudzovaním licencovaných projektantov. Licencovaný projektant by podľa Chrena zároveň spracovával aj pripomienky verejnosti a rozhodoval o nich. Je preto pravdepodobné, že by rozhodoval v prospech stavebníka, ktorý mu za projekt platí. „Dokonca sa presadzuje taký nezmysel, že developeri sami si budú môcť presadiť a spracovať zmenu územného plánu na svojom pozemku,“ povedal Chren.

Návrh z USB kľúča?

Podľa starostu Ružinova by schválenie zákona zobralo obciam možnosť ovplyvňovať výstavbu a rozvoj na svojom území a dal by ju do rúk developerov. „Keby developeri a finančné skupiny napísali stavebný zákon, nevyzeral by inak ako tento návrh, ktorý sme dostali. Neviem si predstaviť, že by akýkoľvek štátny úradník napísal takýto návrh. Som presvedčený, že tento návrh niekto priniesol zvonku na USB kľúči,“ dodal Chren.

Podľa ZMOS-u by návrh stavebného zákona v súčasnej podobe napríklad umožnil, aby pri bratislavskom jazere Štrkovec vyrástol 50-poschodový mrakodrap. Sťažnosti občanov či mestskej časti Bratislava-Ružinov by licencovaný projektant zamietol a stavba by bola legálna.

Agentúra SITA požiadala o reakciu aj podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého.