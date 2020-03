Zverejnili nový termín letných olympijských hier v Tokiu, pevný termín uľahčí situáciu organizátorom

Neuplynul ani jeden týždeň od oficiálneho odkladu OH a PH 2020 na rok 2021 a potvrdený už je nový termín konania hier. Japonskí organizátori v pondelok potvrdili, že otvárací ceremoniál sa uskutoční 23. júla 2021 a podujatie potrvá do 8. augusta 2021.

„Termín je kľúčová zložka pri príprave hier. To, že v tomto smere padla definitíva, nám uľahčí situáciu a motivuje nás do ďalšej práce,“ uviedli v pondelok popoludní organizátori. Paralympijské hry sa v Tokiu budú konať do 24. augusta do 5. septembra 2021.

V pondelok predpoludním pritom šéf organizačného výboru OH a PH 2020 Joširo Mori informoval, že počas aktuálneho týždňa očakáva telefonát s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasom Bachom, aby spolu prebrali možný nový termín týchto podujatí. MOV ich minulý týždeň po debatách s Japoncami preložil z leta 2020 na rok 2021, dôvodom je pandémia koronavírusu.

Šéf organizátorov tiež potvrdil, že OH sa neuskutočnia neskôr ako v lete 2021, pričom mnohé dohady hovoria opäť o termíne na prelome júla a augusta. Tohtoročné OH sa mali konať od 24. júla do 9. augusta 2020. O otvorení OH v roku 2021 v termíne 23. júla sa hovorí čoraz hlasnejšie už niekoľko dní.

„Všetky dotknuté strany informovali o svojich stanoviskách. Hovorilo sa o jari či lete. Každá z možností má svoje pre aj proti, teraz ich porovnávame a vyhodnocujeme. Keď tento proces skončí, padne rozhodnutie,“ ozrejmil Mori.

K odkladu OH prišlo prvýkrát v histórii. V minulosti však museli zrušiť konanie hier počas svetových vojen. Japonci bezprostredne po preložení OH a PH informovali, že tento krok spôsobí multimiliardové finančné škody.