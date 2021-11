Nový variant koronavírusu vystrašil viaceré krajiny, štáty prerušujú spojenie s Juhoafrickou republikou

Správy o novom potenciálne nákazlivejšom variante, ktorý identifikovali v Juhoafrickej republike (JAR), primäli niektoré krajiny k prijatiu cestovných obmedzení pre južnú Afriku. Variant zatiaľ známy ako B.1.1.529 tiež potvrdili v Botswane a Hongkongu, kde súvisí s cestou z JAR, aj v Izraeli, kde sa to týka cestujúceho, ktorý sa vrátil z Malawi.

Spojené kráľovstvo od piatkového poludnia zakázalo lety z JAR, Namíbie, Zimbabwe, Botswany, Lesotha a Eswatini. Všetci, čo prišli nedávno z niektorej z daných krajín budú musieť absolvovať test na koronavírus.

Pozastaviť letecké spojenie s južnou Afrikou chce aj Európska komisia. Jej predsedníčka Ursula von der Leyen vo vyhlásení uviedla, že „v úzkej koordinácii s členskými štátmi navrhuje aktivovať núdzovú brzdu, aby sa zastavila letecká doprava z juhoafrického regiónu“. Niektoré členské štáty pritom už v piatok začali prijímať opatrenia.

Lety z JAR zakáže aj Nemecko

Český minister zahraničia Jakub Kulhánek na Twitteri oznámil, že od soboty bude platiť zákaz vstupu do krajiny pre občanov tretích štátov, ktorí v posledných 14 dňoch strávili viac ako 12 hodín v JAR, Namíbii, Lesothe, Eswatini, Zimbabwe, Botswane, Mozambiku a Zambii.

Občania Česka, Európskej únie a osoby s dlhodobým pobytom v Česku môžu z daných afrických krajín prísť len za dodržania prísnych podmienok. Opatrenia platia do 12. decembra.

Nemecko plánuje najskôr v noci zakázať lety z JAR. Vstup na jeho územie budú mať odtiaľ povolený len občania Nemecka. Cestujúci tiež budú musieť stráviť 14 dní v karanténe bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo nie.

Taliansko zakázalo vstup na svoje územie komukoľvek, kto za posledných 14 dní bol v JAR, Lesothe, Botswane, Zimbabwe, Mozambiku, Namíbii a Eswatini. Podobné opatrenia plánuje aj Holandsko.

Variant znepokojuje vedcov

Cestovné obmedzenia zaviedli aj krajiny mimo Európy. Singapur zaradil na červený zoznam, ktorý neumožňuje cestovanie, sedem juhoafrických krajín. Japonci prichádzajúci zo šiestich krajín z južnej Afriky budú musieť v Japonsku stráviť desať dní v karanténe vo vládou určenom zariadení a v tom čase trikrát absolvovať test na koronavírus.

Izrael zakázal vstup cudzincom zo siedmich juhoafrických krajín a tiež zakázal svojim občanom tieto krajiny navštevovať. Ľudia, čo sa z týchto krajín vrátia, musia stráviť istý čas v izolácii.

Variant znepokojuje vedcov vysokým počtom mutácií a potenciálne rýchlym šírením. „Veľmi vysoký počet mutácií vyvoláva obavy z predpokladaného imunitného úniku a prenosnosti,“ vyjadril sa Tulio de Oliveira zo Siete pre genomický dohľad v Juhoafrickej republike.

Technická skupina Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v piatok stretáva a posudzuje nový variant. Mohla by pritom rozhodnúť či ho budú klasifikovať pod gréckym písmenom a či to bude epidemiologicky závažný alebo len potenciálne závažný variant.