Nový zákon zabezpečí otvorenie reštaurácií a hotelov v čiernych okresoch pre zaočkovaných a „prekonaných“

aktualizované 11. novembra 10:39

Ministerstvo zdravotníctva SR sľubuje otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19.

Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Mal by to zabezpečiť zákon, o ktorom vo štvrtok rokujú poslanci Národnej rady SR v skrátenom konaní.

Návrh, ktorý zavádza zásadné opatrenia v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, má priniesť väčšiu ochranu pre ohrozených a viac slobody pre zaočkovaných. Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa následne upravia ďalšie opatrenia, konkrétne aj otvorenie prevádzok a ubytovacích zariadení.

Nezaočkovaní zamestnanci

V čiernych okresoch by mohli v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí by tiež mali byť povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní, otestovaní či prekonaní ochorenia budú môcť skontrolovať aj doklad totožnosti.

Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať týmito dokladmi, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia ÚVZ uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.

Pokuta za sfalšovanie COVID pasu

Pri porušení stanovených pravidiel by po novom mali mať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.

Pracovník RÚVZ bude môcť požiadať Policajný zbor SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.

Až na 1 000 eur by sa mala zvýšiť pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie COVID pasu, respektíve iného dokladu o očkovaní, testovaní či prekonaní ochorenia. Rovnako by sa mala zvýšiť aj pokuta za urážku či útok na zdravotníkov.

Odporúčaná práca z domu

Okrem toho budú môcť zamestnávatelia kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov, zároveň ich dvakrát týždenne testovať. Štát do konca novembra podľa Eliášovej preplatí tieto testy alebo ich priamo poskytne. Zamestnancom bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.

V prípade potreby by mal byť tiež umožnený presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. V nevyhnutnom prípade by malo byť možné nariadenie pracovnej povinnosti či povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.

Návrh rieši aj vianočné trhy, v rámci ktorých by malo byť možné predávať výrobky, no nie tovary určené na konzumáciu. Pandemická dávka v práceneschopnosti by sa mala zároveň zrovnoprávniť s tou klasickou pri iných ochoreniach.