Novým asistentom Sarriho v Chelsea sa stal Gianfranco Zola

LONDÝN 19. júla (WebNoviny.sk) – Bývalý taliansky futbalista Gianfranco Zola sa vracia na Stamford Bridge, kde bude pôsobiť ako asistent trénera FC Chelsea. Za hlavného kouča londýnskeho klubu bol pred niekoľkými dňami vymenovaný Maurizio Sarri.

Päťdesiatdvaročný Zola ešte ako hráč pomohol „blues“ vybojovať v rokoch 1996-2003 dva triumfy v FA Cupe, po jednom v Pohári víťazov pohárov, Európskom superpohári a Anglickom ligovom pohári.

„Pre mňa je to niečo neuveriteľné. Som potešený, že som tu,“ uviedol Zola, ktorý v apríli minulého roka ukončil svoje pôsobenie na lavičke Birminghamu City. Momentálne sa nachádza v Austrálii na predsezónnom turné so svojim staronovým tímom. „Bolo by to úžasné, ak by sme spolu s Mauriziom priviedli klub k ďalším titulom. Dám do toho všetko, tak ako keď som tu pôsobil ako hráč,“ dodal Zola, ktorý za Chelsea odohral 312 stretnutí a strelil v nich 80 gólov. Informácie priniesol portál BBC.