Ak bude situácia stabilná, núdzový stav sa nebude predlžovať. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Núdzový stav sa tak automaticky ukončí 14. júna po 90 dňoch od jeho vyhlásenia. „Ak sa to vymkne spod kontroly, vtedy by sa predlžoval,“ dodal premiér.