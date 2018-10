Nurmagomedova pochválil Putin aj Kadyrov, Hardy by ho však potrestal ročným dištancom

LAS VEGAS 8. októbra (WebNoviny.sk) – Chabib Nurmagomedov dostal pochvalu priamo od ruského prezidenta Vladimira Putina po úspešnej obhajobe titulu v ľahkej váhe UFC v prestížnom lasvegaskom súboji najväčších svetových bojovníkov MMA proti Conorovi McGregorovi.

„V čase, keď médiá riešili fotku McGregora s Putinom počas tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale, Putin mi zavolal. Zagratuloval mi a vravel, že je na mňa hrdý,“ priznal Nurmagomedov na sociálnej sieti. Slová uznania staronovému šampiónovi UFC adresoval aj čečenský líder Ramzan Kadyrov.

Jeho vyjadrenie priniesol portál thedailybeast.com: „McGregorovi natvrdo ukázal, že je géniom umenia bojových športov, že je schopný zmeniť svoju tvár a ponoriť ju do obrázka namaľovaného červenou olejovou farbou.“

Po výhre nad McGregorom stratil nervy

Kremeľ údajne ešte oficiálne nekomentoval víťazstvo Nurmagomedova, ktoré bolo jednoznačné, ale málo škandálnu dohru. Ruský zápasník v oktagone jasne prevýšil svojho veľkohubého írskeho súpera Conora McGregora, ale potom stratil nervy.

Nedovolene preliezol klietku a napadol jedného z členov McGregorovho tímu. Strhla sa chaotická bitka, pri ktorej sa dostali do oktagonu viaceré nepovolené osoby a dvaja členovia zo skupiny patriacej k Nurmagomedovovi sa šokujúco pustili do otraseného McGregora. Museli ich spacifikovať poriadkové sily.

Obaja aktéri odišli z miesta činu v početnom sprievode ochrankárov predčasne pred oficiálnym vyhlásením výsledku. Neskôr sa Nurmagomedov ospravedlnil, keďže si uvedomil, že môže prísť o veľkú čiastku peňazí zo zaslúžene vybojovanej prémie.

„Takto ma to otec neučil, ale bola to pre mňa otázka cti. Urážal moju rodinu, vieru aj krajinu. Keď je s vami Boh, nemôže vás nikto zlomiť,“ zverejnil Nurmagomedov na svojom instagramovom konte. „A dúfam, že po tomto súboji mi pribudnú na sociálnej sieti nejakí noví hejteri. Tí starí si ma už celkom obľúbili,“ dodal 30-ročný pôvodom Dagestanec.

V klietke si môže robiť, čo chce

Nurmagomedov, ktorý sa dlhodobo pripravuje v Kalifornii, sa na pár dní objaví doma v Rusku. Jeho otec pre ruské médiá potvrdil, že v utorok večer sa stretne so svojimi fanúšikmi v Anži-Arene v meste Machačkala, ktoré je metropolou Dagestanu.

„Príde sem a s ním aj jeho majstrovský opasok,“ povedal pre ruskú agentúru Tass Abdulmanap Nurmagomedov. Vyjadril sa aj k incidentu po skončení súboja, keď jeho syn napadol sparingpartnera jeho súpera mimo oktagonu. Označil to za neprípustné.

„Urobil to mužovi, ktorý ho urážal a tiež jeho vieru. Môj syn však porušil pravidlá hry a vyšiel z oktagonu do sveta civilistov, kde boli rodiny s deťmi aj cudzinci. Ušiel strážcovi, preliezol klietku a skočil do davu. V tomto smere sa s ním dôrazne poriadne porozprávam. Disciplína musí byť na prvom mieste. V klietke si môže robiť čo chce, ale vonku nie. Musí existovať hranica,“ uviedol Nurmagomedov starší.

Finančné aj iné sankcie

Chabib Nurmagomedov podľa viacerých pozorovateľov musí rátať s finančnými aj inými sankciami. Športová komisia štátu Nevada (NSCA) mu predbežne odmietla vyplatiť prémiu za obhajobu titulu, keďže spôsobil hromadnú bitku v T-Mobile Aréne po skončení súboja.

Niekdajší bojovník v UFC a držiteľ 25 víťazstiev v oktagone Dan Hardy je presvedčený o tom, že Nurmagomedova musí stihnúť trest a konkrétne odporúča 12-mesačný dištanc.

„Nevidím inú možnosť, keďže jeho pričinením vznikla hromadná bitka a ohromení fanúšikovia sa v panike hrnuli k východu z haly. Zrejme mu vezmú aj majstrovský opasok. Myslím si, že nastal čas, aby NSCA učinila veľké rozhodnutia,“ povedal Hardy podľa webu BBC Sport.