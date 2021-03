Nvotová o zákaze vycestovať: Neštve ma, že nemôžem podnikať, ale že sa vraciame pred november ´89

Slovenská vláda k najnovším opatreniam, ktoré majú pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu pridala aj zákaz cestovania do zahraničia za účelom dovolenky.

Podľa niektorých je na takéto rozhodnutie už neskoro, iní ho zase považujú za nie práve najlepšie a riešenie situácie spojenej s cestovaním vidia niekde inde.

K druhej skupine patrí aj slovenská hudobníčka a speváčka Dorota Nvotová, ktorá poskytla rozhovor pre Webnoviny.sk z ďalekých Maldív, kde podniká práve v cestovnom ruchu.

Ako sa dotkla pandémia vašej cestovnej kancelárie?

Pandémiu by som rozdelila na tri časti. Od marca do decembra, kedy sme vlastne len hibernovali a nemohli sme robiť nič. Potom od januára do marca, kedy sa roztrhlo vrece s dovolenkármi na Maldivy, mali sme naozaj rekordné množstvo zákazníkov. Od konca decembra okolo stovky a nikto sa nenakazil. Tretia fáza sa nám začala včera so zákazom dovolenkovania.

Dá sa z vedenia cestovky vyžiť?

Po osemmesačnej pauze sa nám podarilo vyhrabať bližšie k nule. Ešte sme sa k nej nedostali, ale sme k nej bližšie. Ak by dovolenkovanie teraz nezatvorili, tak by sa dalo vyžiť, nie zbohatnúť. Ja tu bývam v dedine, kde platím 200 dolárov nájom za dom, žijem veľmi jednoduchým spôsobom, periem v rukách, chodím s miestnymi ženami po vodu. Teraz však neviem, čo príde.

Vzhľadom na to, že veľa klientov si začalo po tom, ako sa dopočuli, čo sa deje u nás, predlžovať termíny na dva i tri mesiace, tu budem mať dosť práce. Mám sa tu o koho starať, takže tu zostanem pokiaľ budem môcť.

Je prirodzené, že ľudia utekajú z krajiny, kde im hrozí nebezpečenstvo.

Ako k turistom pristupujú miestni ľudia? Neboja sa, že sa od nich nakazia covidom?

Táto krajina nás víta. Nie je to tak, že my im sem prinesieme koronu a zneužívame ich systém. Napriek tomu, že turizmus je už od Vianoc úplne v rozpuku a ubytovacie kapacity na maxime, zdravotnícky systém nekolabuje, a miestni sú radi, že sme tu a že majú z čoho žiť.

Prichádzajú sem len otestovaní turisti a pred odchodom naspäť tiež každého človeka otestujú. Krajina pozostáva z 1 200 ostrovčekov, čiže je to prirodzene karanténna oblasť. Miestni ľudia majú problém uveriť, že nejaká korona existuje. Keď sa objavili nejaké prípady, tak až po otestovaní, lebo nikto nemal príznaky. Ja tu skôr robím osvetu a hovorím im, že korona naozaj existuje a nemali by sme situáciu podceňovať.

Čiže koronavírus neochromil Maldivy?

Za ten čas, čo sme tu, tak viem o dvoch prípadoch na ostrove. Ale obaja zostali v karanténe v hoteli bez príznakov. Všetci naši klienti majú poistenie, keby si náhodou vyžadovali hospitalizáciu. Každý z ostrovov, na ktorých operujem, má svoju malú nemocnicu, kde je všeobecný lekár a majú aj kyslík. Samozrejme, ak by bol prípad vážny, prevezú pacienta do hlavného mesta.

Ako ste prijali zákaz vlády cestovať za účelom rekreácie?

Na vládnom zákaze ma neštve ani tak to, že teraz ja nebudem môcť podnikať, ale že sa vraciame pred november ´89 a sme väzňami vo vlastnej krajine. Viete, pandémia je ako vojnová situácii, a je prirodzené, že ľudia utekajú z krajiny, kde im hrozí nebezpečenstvo. To platí aj pre väčšinu z nás, my tu nie sme dovolenkári, ale utečenci.

Veľa ľudí sem príde aj so svojimi rodinami ako keby do exilu, do bezpečia. Na ostrovy, kde nie je korona. A myslím si, že je to normálne, že ten, kto na to má, zoberie rodinu do bezpečia. Po novom zákaze je rodinám znemožnené utiecť do bezpečia. Je znemožnené byť dočasnými utečencami v krajine ktorá ich víta. A toto je na tom zákaze cestovania to najabsurdnejšie. Sme uväznení vo vlastnej krajine, v ktorej sme ohrození.