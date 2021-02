O aplikácii e-karanténa bude rokovať koaličná rada, používať by ju mali všetci pozitívne testovaní

Na aplikácii e-karanténa sa ďalej pracuje, v pondelok o nej bude rokovať koaličná rada. Ako ďalej vo štvrtok po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, ak projektu vyjadrí podporu, nasledujúcu stredu by na rokovanie kabinetu priniesol uznesie, ktorým by sa spustila jeho realizácia.

Aktuálne sa podľa ministra snažia zistiť realizovateľnosť aplikácie. Potvrdil pritom, že by do nej mali byť zapojení všetci pozitívne testovaní občania. „Myslím, že to pokračuje veľmi dobre,“ zhodnotil.