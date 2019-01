O ďalších 10 Lidl ihrísk Žihadielok zabojuje 69 miest

BRATISLAVA 14. januára 2019 (WBN/PR) – Počas troch ročníkov projektu sa na Slovensku podarilo postaviť 30 moderných a bezpečných detských ihrísk v celkovej hodnote viac ako 2,6 milióna eur. To, že sa projekt teší veľkému záujmu verejnosti podčiarkuje aj skutočnosť, že počas troch ročníkov bolo odovzdaných celkovo 6 622 360 hlasov. Štvrtý ročník odštartuje v pondelok, 14. januára a počas takmer siedmych týždňov bude 69 lokalít bojovať o 10 ihrísk. O tom, kde vyrastú budú už tradične rozhodovať ľudia v hlasovaní. Možnosť zapojiť sa do projektu dostali opäť aj tie mestá, ktoré už jedno ihrisko majú. Tieto lokality vytvorili samostatnú kategóriu, v ktorej si v tomto roku svoje sily preverí 19 miest. Zvyšná päťdesiatka je rozdelená do štyroch kategórií podľa počtu obyvateľov.

„Sme radi, že Lidl ihriská Žihadielka sa na Slovensku tešia veľkej obľube. Je to pre nás signál, že podporovať rozvoj v lokalitách, v ktorých pôsobíme má veľký význam a prispieva k zlepšeniu života v komunitách. Lidl chce byť dobrým susedom,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ diskontného reťazca, a pokračoval: „Tento projekt už tri roky spája ľudí bez rozdielu veku, čo je dôkazom, že ak spojíme sily pre dobrú vec, máme veľkú šancu uspieť. Budeme držať palce všetkým, ktorí majú chuť súťažiť a rozhodnúť o tom, kde ihriská vyrastú. Sú to práve tí zázrační ľudia, ktorí robia svet krajším.“

O ihriská budú súperiť mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa potravín Lidl. Štvrtá desiatka fantastických ihrísk s tematikou sveta Včielky Maje a jej priateľov vyrastie v prvých dvoch mestách z každej kategórie začiatkom leta.

Verejnosť môže hlasovať na stránke www.zihadielko.sk od 14 januára do 28. februára 2019 (23:59:59). Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo. Každý registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín zahlasovať za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyše je možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry. Priebežné poradie bude zverejnené (s výnimkou posledného týždňa) a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. Víťazov 10 Lidl ihrísk Žihadielok predstavíme najneskôr 14.marca 2019.

Na www.zihadielko.sk je k dispozícii na stiahnutie logo či rozhlasový spot k projektu, ako aj plagáty či posty na sociálne siete pripravené pre konkrétne mestá, ktorými môžu lokality podporiť záujem u obyvateľov o hlasovanie. Na webovej stránke budú k dispozícií prehľadné a zaujímavé štatistiky. Aj v tomto ročníku máme pre hlasujúcich, ktorí majú chuť súťažiť pripravených množstvo atraktívnych cien na každý deň. Stačí ak sa zapoja do „Vilkovej výzvy“, za splnenie ktorej môžu získať skvelé výhry pre deti.

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s Včielky Maje a jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky, stojan na bicykle, či odpadkové koše. Hodnota jedného ihriska je 87 000 €.

Prehľad doterajších víťazov (zoradených abecedne)

2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové

2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín

2018: Bernolákovo, Brezno, Komárno, Levoča, Poprad, Rimavská Sobota, Senec, Senica, Štúrovo, Trenčín