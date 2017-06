O dva dni štartuje ONE DAY JAZZ Festival, organizátor venoval 200 vstupeniek študentom!

Bratislava 12.6.2017 ( WBN/PR ) , Už o dva dni štartuje jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu! Podujatie chce svojimi koncertmi ukázať, že humanizmus a tolerancia nie sú len prázdne pojmy. Jazzové esá tak reagujú na zhoršujúcu sa situáciu, keď vo svete pribúda teroristických útokov. Na jednom pódiu sa stretnú hudobníci rôznych národností, etník a kultúr a spoločným hraním ukážu, že inakosť obohacuje. Nositeľ Grammy Award Kurt Elling sa do Bratislavy veľmi teší. Zaspieva spolu s Ivou Bittovou a Petrom Lipom, ktorého prirovnáva k Joeovi Cockerovi. Návštevníkov čaká aj vystúpenie jedného z najžiadanejších bubeníkov svetovej jazzovej scény Erica Harlanda, americkej gitarovej hviezdy Kurta Rosenwinkela, arménsko-taliansko-slovenského tria Vardana Ovsepiana, Daniela Camardu a Martina Valihoru. Festival štartuje v Bratislave 14. júna, potom sa presunie do Žiliny, Košíc a Banskej Štiavnice. Organizátor festivalu Martin Valihora venoval 200 vstupeniek študentom!

ONE DAY JAZZ Festival opäť prináša na Slovensko svetovú hudobnú špičku! V Bratislave vystúpi aj nositeľ Grammy Award Kurt Elling, ktorý zaspieva spolu s Ivou Bittovou a Petrom Lipom „Redemption song“ Boba Marleyho. Sprevádzať ich bude Slovenská filharmónia.

„Na Petra Lipu si veľmi dobre pamätám. On je niečo ako slovenská odpoveď na Joea Cockera, nie? Obávam sa, že o Ive Bittovej veľa neviem, ale rád sa s ňou spoznám. Pred niekoľkými dňami sme si rozposlali noty, aby sme sa trochu pripravili vopred. Doladíme to na spoločnej skúške,“ vraví Kurt Elling.

Festival bude v hlavnom meste na Bratislavskom hrade a potom sa presunie do Žiliny, Košíc a Banskej Štiavnice. Vystúpia na ňom aj ďalšie svetové esá jazzu. Medzi nimi vynikajúci bubeník Eric Harland.

„Zahráme skvelú hudbu a predstavíme aj nové skladby z pripravovaného albumu. Špeciálne sa teším na workshopy. Urobíme všetko pre to, aby sme fajnšmekrom a študentom ukázali, ako sa stať lepšími hudobníkmi,“ teší sa na One Day Jazz Festival Eric Harland.

Umelci chcú svojimi vystúpeniami na festivale ukázať, že umenie spája a pri hudbe je jedno, akej ste národnosti, rasy, či vierovyznania.

„Dnes, keď vládne strach z terorizmu, je občianskou povinnosťou nás umelcov takto vplývať na spoločnosť. Tým, že hovoríme o tom, že tolerancia nie je len prázdny pojem a vytvárame podujatia, ktoré svojim obsahom reagujú na situáciu. Na ONE DAY JAZZ Festivale sa všetci stretneme v jednej symbolike na pódiu,“ vysvetľuje organizátor festivalu Martin Valihora.

Na festival zavíta aj americká gitarová hviezda Kurt Rosenwinkel, arménsko-taliansko-slovenské trio Vardan Ovsepian, Daniel Camarda a Martin Valihora, ale tiež výborný slovenský muzikant Matúš Jakabčic so svojim CZ-SK Big band.

„Festivalom chceme aj formovať mládež. Venovali sme preto 200 vstupeniek, ktoré s pomocou Bratislavského samosprávneho kraja dostanú stredoškoláci – tínedžeri, ktorí si akurát formujú pohľad na svet. Chceme cibriť ich vnútorné cítenie, ale aj vkus, aby sa zušľachťovali. Je dôležité, že uvidia, ako sa na niekoľkých štvorcových metrov stretnú rôzne národy a etniká,“ uzatvára Martin Valihora.

ONE DAY JAZZ Festival sa začne 14. júna v Bratislave. Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk. Lístky na festival si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal.

Workshopy:

15.6. 15:00 Kurt Rosenwinkel jazz workshop & masterclass

budova Bratislavského konzervatória na Tolstého 11

16.6. 11:00 Eric Harland jazz workshop & masterclass

budova Bratislavského konzervatória na Tolstého 11

ONE DAY JAZZ Festival

14.6. – Bratislava, Bratislavský hrad

Kurt Elling a Slovenská Filharmónia, hostia: Peter Lipa a Iva

Bittová, diriguje Oskar Rózsa

15.6. – Bratislava, Bratislavský hrad

Matúš Jakabčic, CZ-SK Big band

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

Eric Harland TRIO

Kurt Rosenwinkel Caipi Band

16.6. – Žilina, Mestské divadlo

Jablko noci a Róbert Ragan TRIO

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

Eric Harland TRIO

17.6. – Banská Štiavnica, Amfiteáter

Ľubo Šamo project

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

18.6. – Košice, GES Club

Arpád Farkaš Quartet

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO