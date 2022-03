O dva týždne príde do kín Tieňohra, česko-slovenský kriminálny triler o pomste

Žije s pocitom, že nepriamo zavinil smrť svojej manželky. Keď sa dozvie, že jej vrah by mohol uniknúť zaslúženému trestu, rozhodne sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk… 7. apríla príde do kín Tieňohra, nový film režiséra Petra Bebjaka, v ktorom sa Milan Ondrík predstaví v úlohe zlomeného muža túžiaceho po pomste.

Záchranár z malého mesta Jan Kavka na začiatku príbehu opustí manželku Evu. Krátko na to sa Eva stane tragickou obeťou zločinu a z Jana je vdovec, ktorý žije s pocitom, že môže za jej smrť, lebo jej v osudovej chvíli neprišiel na pomoc. Útočisko pred výčitkami nachádza vďaka kamarátovi Michalovi v miestnom boxerskom klube. Policajný vyšetrovateľ Dvořák, ktorý prípad Evinej smrti vyšetruje, medzitým naráža na viacero podozrivých okolností. Zisťuje, že páchateľ je informátorom pod policajnou ochranou. Jan chce veriť v spravodlivosť a aj v to, že sa s pomocou priateľov dokáže vrátiť do bežného života. Keď si však uvedomí, že vrah by mohol svojmu trestu uniknúť, rozhodne sa konať sám, bez ohľadu na to, aké neisté to je.

Peter Bebjak, režisér úspešných filmov Čiara, Trhlina či Správa, obsadil snímku hereckými esami zo Slovenska i Českej republiky. Milan Ondrík, predstaviteľ hlavnej úlohy, je dvojnásobným držiteľom slovenskej národnej filmovej ceny Slnko v sieti. Získal ju za svoje úlohy vo filmoch Eva Nová a Nech je svetlo.

V úlohe jeho manželky sa na plátne objaví Dominika Morávková, ktorá si uznanie získala za svoje výkony vo filmoch Špina či Pirko, a domáce publikum ju naposledy mohlo na plátnach kín vidieť v komédii V lete ti poviem, ako sa mám.

Michala, bývalého boxera a v súčasnosti majiteľa malého boxerského klubu, stvárňuje Hynek Čermák, držiteľ Českého leva za film Nevinnost. Slovenskí diváci a diváčky ho môžu poznať z minuloročného komediálneho hitu Prvok, Šampón, Tečka a Karel, alebo z ktorejkoľvek ďalšej úlohy v jeho bohatej hereckej kariére, ktorou dokazuje, akým všestranným hercom dokáže byť.

Vladimír Jedlovský je stálicou českej filmovej aj divadelnej scény, a zároveň držiteľom Českého leva za film Poupata. V Tieňohre sa objavuje ako spravodlivý policajný vyšetrovateľ Dvořák, ktorý nie je ochotný pristupovať na kompromisy.

Drsný kriminálny triler Tieňohra, nakrútený na základe skutočného príbehu, prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis