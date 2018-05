O funkciu policajného prezidenta vraj nie je záujem, Danko sa odmietol vyjadriť k možným menám

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Pre predsedu národnej rady Andreja Danka (SNS) je dôležité, aby nový policajný prezident splnil všetky zákonné podmienky a požiadavky. Povedal to dnes pred novinármi s tým, že by sa mala nájsť súhra osobných požiadaviek so zákonnými.

„Nepopieram, že treba nájsť súhru odborných záležitostí so zákonnými,“ uviedol. „Na Koaličnej rade sme neriešili mená, čakáme na to, aby ministerka vnútra so svojou kompetenciou uzavrela proces. Ja som ešte nezachytil návrh ministerky vnútra. Je to kompetencia ministerstva vnútra, nie je to predmet politickej debaty,“ povedal Danko. „Nechcel by som komentovať mená,“ dodal.

Podotkol, že SNS nebude zasahovať do výberu policajného prezidenta. „Myslím, že dnes je veľmi ťažko nájsť človeka, ktorý vôbec do funkcie chce ísť,“ dodal Danko.

Podľa medializovaných informácií by mal byť jedným z možných kandidátov bývalý krajský policajný riaditeľ v Banskej Bystrici a terajší policajný pridelenec v Chorvátsku Marián Slobodník. Danko sa k tomuto menu nevyjadril.