O hazarde v meste si chceme rozhodnúť sami, mestá a obce adresovali výzvu poslancom parlamentu

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Vyše 160 komunálnych politikov z 86 miest a obcí Slovenska podpísalo výzvu poslancom NR SR, aby neprelomili veto prezidenta a neschválili zákon o hazardných hrách z dielne ministerstva financií. Výzvu proti hazardu od iniciatívy Zastavme hazard v utorok odovzdajú Národnej rade SR, ktorá má tento deň o vrátenom zákone opätovne hlasovať.

„Aj keď sa do zákona dostalo niekoľko pozitívnych opatrení, tieto nedokážu vyvážiť negatívne dopady tohto zákona,“ vyhlásil v pondelok na brífingu pred Národnou radou SR Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard. Odporcovia spustili aj petíciu proti legislatíve, ktorú podporilo viac než 5 100 ľudí.

Beňa vysvetlil, že zákon o hazarde umožňuje, aby sa sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu. Zavádza predĺženie licencie pre herne z dvoch až na desať rokov.

Petície nepomôžu

„Tým zväzuje ruky mestám a obciam na ďalších desať rokov a bráni tomu, aby mohli občania petíciou vyhnať hazard zo svojich miest,“ konštatoval Beňa. Zákon legalizuje reklamu na online hazard, ktorá sa tak môže šíriť aj medzi deťmi a mládežou.

Legislatíva podľa Beňa tiež nedostatočne chráni rodiny hráčov a nerieši prevenciu problémového hrania. Mestá chcú, aby mohli o osude herní a kasín na svojom území rozhodovať sami bez petície občanov. Prekáža im zavedenie povinnosti predloženia petície pre zákaz či reguláciu hazardu, ktorú musí podpísať 30 percent obyvateľov obce.

V prípade, že poslanci zákon o hazarde opätovne schvália, iniciatíva Zastavme hazard sa bude snažiť presadiť do zákona zmeny, ktoré posilnia právomoci miest a obcí v tejto oblasti. Beňa uviedol, že problémy s herňami majú najmä okresné a krajské mestá, kam sa hazard z menších obcí presunul. Vysvetlil, že kedysi bol hrací automat skoro v každej dedinskej krčme, no odkedy je to zákonom zakázané, problémy s hazardom majú väčšie mestá.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) nová legislatíva o hazarde dáva samosprávam dôležité rozhodovacie právomoci na jeho reguláciu, a tak posilňuje vplyv miest a obcí v tejto oblasti.

Zákon vrátil do parlamentu

„Nový zákon oproti súčasnosti navrhuje rozšíriť možnosti na jeho regulovanie aj pre mestá a obce, a zároveň obmedzovať aj prevádzkovanie herní. Naše pripomienky boli pri jeho tvorbe zohľadnené a myslíme si, že samosprávy získajú dostatočné rozhodovacie právo,“ zdôraznil predseda ZMOS Michal Sýkora.

Prezident SR Andrej Kiska vrátil zákon o hazardných hrách parlamentu. Poslancom navrhol, aby zákon pri opätovnom prerokovaní neschválili ako celok. Svoje rozhodnutie nepodpísať nový zákon s rozsiahlymi zmenami v systéme hazardných hier opiera o viacero výhrad týkajúcich sa najmä ochrany hráčov pred negatívnymi dôsledkami hazardu.

Prezidentovi sa však nepozdávajú ani úpravy kompetencií samospráv v oblasti hazardných hier. Zákon podmieňuje hlasovanie o zákaze hazardu na území obce petíciou s minimálne stanoveným počtom podpisov obyvateľov, čo podľa prezidenta sťažuje a v niektorých prípadoch dokonca znemožňuje reguláciu hazardu.