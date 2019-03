O HC Slovan Bratislava sa zaujíma viacero investorov, údajne je medzi nimi aj Petr Kellner

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – O slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava má záujem pravdepodobne viacero investorov. Nakoniec sa možno bratislavský hokejový klub dostane do rúk českého podnikateľa Petra Kellnera, ktorý je majoritným vlastníkom spoločnosti PPF Group.

Podľa informácií agentúry SITA má totiž v súčasnosti práve spomínaný podnikateľ rokovať s vedením hokejového klubu o jeho strategickom vstupe. Skupina PPF Group zatiaľ tieto informácie nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. „Špekulácie nekomentujeme,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa skupiny PPF Zuzana Migdalová.

Rokovania v Prahe

Čen predstavenstva HC Slovan Bratislava Juraj Široký ml. na štvrtkovej tlačovej besede k budúcnosti hokeja v hlavnom meste priznal, že o vstupe nového strategického investora do hokejového klubu bol rokovať aj v Prahe. Detaily však nezverejnil s tým, že celá záležitosť by mala byť jasná do konca marca.

„Tie rozhovory trvajú strašne dlho, ale trvajú. Stále si myslíme, že k dohode dôjde. Máme tie prísľuby. Boli sme aj včera (streda 6. marca – pozn. red.) na rokovaní v Prahe, kde nám opäť prisľúbili, že keď si oni vyriešia nejaké svoje problémy, tak sa budú venovať nám,“ povedal na tlačovej besede Široký. O možnom záujme skupiny PPF Group o hokejový Slovan sa už dávnejšie zmienil aj denník Šport.

Eset a skupina GDF Suez

Dlhšie sa hovorí aj o záujme francúzskej energetickej skupiny GDF Suez, ktorá v súčasnosti vystupuje pod názvom Engie.

Zo strany francúzskeho investora by išlo o logický krok, keďže v nadnárodnej hokejovej lige KHL dominuje ako investor ruská plynárenská spoločnosť Gazprom. Francúzska spoločnosť však ani po viacerých urgenciách na otázky agentúry SITA nereagovala.

Minulý týždeň agentúre SITA potvrdili dva na sebe nezávislé zdroje záujem o hokejový Slovan zo strany slovenskej softvérovej spoločnosti Eset. Tá tieto informácie nateraz nepotvrdila, tiež ich však nedementovala. „Nie, tieto informácie nevieme potvrdiť. K ostatným veciam sa tým pádom tiež nevieme vyjadriť,“ odpovedala na otázky agentúry SITA o tom, či Eset rokuje o vstupe do spoločnosti HC Slovan Bratislava a aké by prípadne malo byť jeho postavenie vo vlastníckych štruktúrach klubu, manažérka vzťahov s verejnosťou softvérovej firmy Zuzana Hošalová.

Dlh na nájomnom voči mestu

Hokejový klub musí okrem dlhodobých problémov s dlžobami voči hráčom riešiť aj problém s dlhom za nájomné za využívanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Podľa mesta Bratislava, ktoré cez svoju organizáciu Správa telovýchovných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (STaRZ) zimný štadión prevádzkuje, HC Slovan Bratislava za nájomné k 19. februáru dlhoval takmer 1 mil. eur.

Hokejovému klubu tak hrozí, že svoje domáce zápasy nebude mať kde hrávať. Nové vedenie mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom totiž avizuje, že ak klub dlžoby v najbližšom období nevyrovná, môže s ním mesto všetky nájomné zmluvy ukončiť.

Podľa informácií agentúry SITA má strategický investor, ktorý v súčasnosti rokuje o vstupe do hokejového Slovana, záujem aj o kúpu Zimného štadióna Ondreja Nepelu.