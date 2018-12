O Hrošovského je veľký záujem, údajne ho chce Huddersfield aj kluby zo Španielska a Ruska

PLZEŇ 21. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský podáva v ostatných mesiacoch výborné výkony v drese českého šampióna FC Viktoria Plzeň. V súvislosti s 26-ročným rodákom z Bojníc sa preto čoraz viac skloňuje zimný transfer do niektorej z popredných ligových súťaží v Európe.

Najnovšie sa v britských médiách spomína vážny záujem účastníka anglickej Premier League 2018/2019 Huddersfieldu Town. Zástupcovia tohto klubu, ktorý je momentálne v spomenutej súťaži na predposlednej 19. pozícii, sa údajne boli na Hrošovského pozrieť v nedávnom zápase Ligy majstrov proti AS Rím.

V ňom slovenský futbalista rozbehol víťaznú akciu Plzenčanov, ktorí napokon triumfovali 2:1 a kvalifikovali sa do jarného šestnásťfinále Európskej ligy. Defenzívny záložník mal „padnúť do oka“ aj niekoľkým klubom v španielskej La Lige a ruskej najvyššej súťaži. Údajne sú to Getafe, Levante, resp. Dinamo Moskva.