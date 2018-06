O kandidátovi na šéfa Európskej komisie môže rozhodnúť pohlavie aj región, z ktorého pochádza

BRUSEL 28. júna (WebNoviny.sk) – Ak bude mať frakcia európskych socialistov (PES – Party of European Socialists) ženskú kandidátku na post šéfku Európskej komisie, bude určite silnou kandidátkou. Je totiž záujem mať lepšie rodové zastúpenie.

Podpora viacerých strán

O budúcom kandidátovi socialistov na tento post môže rozhodnúť aj región, z ktorého bude kandidát pochádzať. Povedal to dnes pre slovenských novinárov zatiaľ jediný záujemca o post predsedu EK zo skupiny socialistov Maroš Šefčovič.

Ako dodal, na to, aby bol kandidátom, bude potrebovať podporu deviatich strán zo skupiny socialistov, chce preto osloviť nielen kolegov v rámci regiónu, ale aj kolegov zo škandinávskych krajín a presvedčiť ich témami.

„Na nomináciu kandidáta bude potrebná podpora deviatich strán v rámci rodiny európskych socialistov. Proces by sa mal začať prvý októbrový týždeň a vyvrcholiť by mal koncom roka,“ priblížil Šefčovič s tým, že dnes sa aj premiéri a prezidenti z frakcie PES venovali na svojom zasadnutí tejto otázke. Slovensko na schôdzke PES zastupoval premiér Peter Pellegrini, jeho predchodca Robert Fico sa na zasadnutiach viac-memej nezúčastňoval.

Dnes sa premiéri na svojom straníckom zasadnutí venovali nastaveniu procesu výberu kandidáta, tomu, akým témam by sa mal venovať. „Ja som zopakoval svoj záujem, určite budeme so všetkými komunikovať,“ povedal slovenský diplomat, ktorý zastáva post podpredsedu komisie pre energetiku.

Postup sa zopakuje

Šefčovič priznal, že kandidatúry pre krajiny strednej a východnej Európy nie sú úplne jednoduché, pričom ako príklad uviedol premiestňovanie agentúr z Veľkej Británie do Európskej únie. „Ale musím povedať, že reakcie boli sympatické a mnohí kolegovia uznali, že aj stredná a východná Európa by mala mať kandidáta v tomto procese, aj v rámci zmierenia východu a západu,“ dodal Šefčovič.

O ambíciách Šefčoviča sa v Bruseli šepkalo dlhšie, svoj záujem potvrdil začiatkom mesiaca. Nová Európska komisia sa bude formovať po voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Súčasným predsedom je Jean-Claude Juncker, ktorý je zároveň prvým tzv. spitzenkandidátom. Očakáva sa, že tento postup sa opäť zopakuje. Teda na to, aby mohol byť Šefčovič šéfom Komisie, bude musieť získať podporu európskych socialistov, a tí budú musieť vo voľbách do EP získať najviac mandátov.

Slušná pozícia

Vo februári vtedajší premiér Robert Fico potvrdil, že by chcel opäť Šefčoviča nominovať do Európskej komisie. „Chceme do súboja opäť nasadiť Maroša Šefčoviča. Je to človek, ktorý ukázal fantastické schopnosti. Ak budeme mať ako Slovensko možnosť zabojovať o slušnú pozíciu, bol by som rád, ak by ju zaujal práve Šefčovič,“ povedal vo februári Fico.

Slovensko ale vtedy nesúhlasilo so spitzenkandidátmi, zastávalo postoj, že šéfa Komisie by mala parlamentu navrhnúť Európska rada, teda premiéri a prezidenti. O Šefčovičovi sa ale hovorilo aj ako o možnom prezidentskom kandidátovi za Smer-SD. Túto ponuku už odmietol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, Fico podľa svojich vyjadrení druhýkrát kandidovať nebude, prisahal na zdravie svojho syna.