O Lobotku má vraj záujem Inter Miláno aj SSC Neapol, Celta Vigo však žiada desiatky miliónov eur

NEAPOL 30. mája (WebNoviny.sk) – Horúcou témou médií z Apeninského polostrova je už niekoľko dní údajný záujem tamojšieho klubu SSC Neapol o slovenského defenzívneho stredopoliara španielskej Celty Vigo Stanislava Lobotku.

Neapol ich napĺňa hrdosťou

Denník Corriere dello Sport píše, že „partenopei“ ponúkli za 23-ročného rodáka z Trenčína odstupné vo výške 32 miliónov eur. Funkcionári spod Vezuva chceli týmto krokom zablokovať interes milánskeho Interu, ktorý mal v zime ponúknuť 25 miliónov eur.

Vedenie Celty však podľa všetkého stanovilo momentálnu Lobotkovu cenu na 50 miliónov eur.

„Lobotka je v hľadáčiku mnohých klubov a zvlášť, ak je to Neapol, napĺňa nás to hrdosťou,“ poznamenal v interview pre rozhlasovú stanicu CRC hráčov manažér Branislav Jašurek.

Chceli poznať Hamšíkov názor

Dlhoročnou oporou a tiež kapitánom Neapola je Lobotkov spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Marek Hamšík. Tridsaťročný Banskobystričan nedávno prezradil, že v klube chceli poznať jeho pohľad na krajana z Celty Vigo. „V Neapole sa ma naňho pýtali, rovnako aj on sa ma pýtal na klub. Odporučil som ho, má pred sebou skvelú budúcnosť,“ uviedol Hamšík.

„Lobotka je rýchly, má nízke ťažisko, dobré čítanie hry a tiež skvelú techniku. A najmä má dostatočný priestor na to, aby sa stále zlepšoval. Jeho agent je blízkym človekom kapitána Neapola a to by mohla byť výhoda. Talentovaný futbalista s ročníkom narodenia 1994 je momentálne v klube viac preferovaný ako Santiago Ascacibar ako alternatíva na post Jorginha,“ píšu v súvislosti s možným príchodom Lobotku do tímu SSC Neapol talianske futbalové portály.