O Majstrovstvá Európy v hádzanej žien majú záujem tri projekty, medzi nimi je aj SR, ČR a Poľsko

Tri kandidátske projekty majú záujem o majstrovstvá Európy v hádzanej žien v roku 2024. Nechýba medzi nimi ani spoločná iniciatíva tria SR, ČR a Poľska.

Šestnástu edíciu kontinentálneho šampionátu, ktorá bude prvýkrát už v rozšírenom vydaní s 24 účastníkmi a uskutoční sa od 28. novembra do 15. decembra 2024, chcú hostiť Rusko, spoločne Maďarsko, Rakúsko a Švajčiarsko, ako aj už spomenuté trio Slovensko, Česko a Poľsko. Potvrdila ich exekutíva Európskej hádzanárskej federácie (EHF).

Rusko sa o majstrovstvá Európy usiluje prvýkrát

Rusko, úradujúci vicemajster Európy z roku 2018, sa usiluje získať ME žien prvýkrát. V prípade úspechu by sa hralo v piatich dejiskách štyroch miest: Moskva, Rostov nad Donom, Krasnodar a Petrohrad. Finále by bolo vo VTB Arene Park v Moskve.

Z tria Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko sa európsky šampionát žien v minulosti uskutočnil len na maďarskej pôde – v roku 2014, keď bolo spoluorganizátorom aj Chorvátsko a hrali na ňom aj Slovenky.

Švajčiarsky Bazilej, rakúsky Innsbruck a maďarský Debrecín by mali byť dejiskami základných skupín, hlavná fáza je plánovaná do Budapešti a Debrecína. Finále by sa hralo v novej budapeštianskej hale s kapacitou 20 000 divákov, ktorá by mala byť hotová v roku 2021.

Nováčikmi by mohlo byť aj Česko, Poľsko a Slovensko

Nováčikmi v prípade úspešnej kandidatúry by boli aj Česko, Poľsko a Slovensko, kde sa počíta so siedmimi mestami ako dejiskami: Vroclav (základná fáza), Katovice (základná a hlavná fáza), Krakov (finálový víkend) v Poľsku, Ostrava (základná fáza) v Česku, Bratislava (hlavná fáza), Šamorín a Banská Bystrica (základná fáza) na Slovensku.

EHF oznámi rozhodnutie v novembri

Ďalším krokom kandidátskeho procesu bude vyhodnotenie jednotlivých projektov vrátane inšpekčných návštev EHF v priebehu októbra a novembra. Po skompletizovaní exekutíva EHF oznámi na svojom zasadnutí vo štvrtok 21. novembra 2019 víťaza kandidátskeho boja a usporiadateľa ME hádzanárok v roku 2024.

Pôjde o prvý šampionát žien s 24 účastníkmi, muži budú mať premiéru ešte predtým – už v roku 2020 v Rakúsku, Nórsku a Švédsku.