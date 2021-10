O obnove konania pre doživotne odsúdeného recidivistu Kavického súd rozhodne 21. októbra

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodne o návrhu na povolenie obnovy konania pre odsúdeného recidivistu Miroslava Kavického 21. októbra.

Vyplýva to z rozpisu súdnych pojednávaní na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Kavickému Najvyšší súd SR vo februári 2019 potvrdil doživotný trest, ktorý mu v septembri 2018 uložil ŠTS v prípade vraždy pracovníčky nebankovej spoločnosti Ľudmily K. a následnej krádeže peňazí z jej bytu.

Súd mal pôvodne o povolení obnovy konania pre odsúdeného v tejto trestnej veci rozhodovať 20. septembra, verejné zasadnutie však zrušil z dôvodu pracovných povinností člena senátu.

Ľudmilu telefonicky vylákal na stretnutie

Kavický pred súdom v priebehu procesu tvrdil, že skutok nespáchal a svedkovia, ktorí proti nemu vypovedali, sú nedôveryhodní.

Zároveň zdôraznil, že v čase pred vzatím do väzby poctivo pracoval a staral sa o svojich synov. „Chlapi sa mi smiali, že mi žena musí hydinu zabíjať,“ uviedol v súvislosti s vraždou Ľudmily K. Kavický bol však v minulosti 13-krát súdne trestaný vrátane vraždy z roku 1978.

Podľa obžaloby Miroslav Kavický v marci 2011 zavraždil 57-ročnú Ľudmilu K. z Novej Bane, pracovníčku nebankovej spoločnosti. Skutok sa stal po tom, ako obžalovaný Ľudmilu telefonicky vylákal na stretnutie pod zámienkou obchodnej transakcie.

Na vraždu nahováral Romana

Usmrtil ju nezisteným spôsobom, pričom oddelil hlavu od tela a poškodil tvár, aby nebolo možné nebohú identifikovať. Časť kostrových ostatkov zavraždenej sa našla v rekreačnej oblasti pri Novej Bani v júli 2016. Po vražde vnikol do jej bytu a ukradol najmenej 1 600 eur.

Kavický najprv nahováral na vraždu a následne na okradnutie Ľudmily istého Romana. Keď ten odmietol, skutok spáchal sám.

Obžalovaný počas súdneho procesu opakovane vyhlásil, že nikoho nezabil ani neokradol a vraha z neho urobil vyšetrovateľ, ktorého by najradšej poslal na psychiatriu. Vyhlásil, že Roman klame a teraz svedčí proti nemu z pomsty, lebo ho označil za jedného zo zlodejov, ktorí vykradli dom jeho synov.

Viackrát trestaný podvodník a lupič

Podľa neho je Roman viackrát trestaný podvodník a lupič, ktorý si svedectvom proti nemu chcel získať beztrestnosť za svoje činy. Kavický priznal, že v kontakte so zavraždenou bol osobne i telefonicky, pretože u nej pre syna a ďalšieho známeho vybavoval úvery. Aj ďalších svedkov, ktorí proti nemu vypovedali, označil Kavický za klamárov.

Kavický je recidivista a v minulosti ho odsúdili za vraždu priateľky, ktorú ako 20-ročný dokopal a hodil potom do potoka. Okrem toho bol dvanásťkrát odsúdený za rôzne násilné trestné činy. Podľa znalcov nie je schopný žiť normálnym životom, ale iba podľa pravidiel v istom režime.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, „ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa“.