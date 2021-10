O post riaditeľa Literárneho informačného centra má záujem päť uchádzačov

Do druhého výberového konania na post riaditeľa Literárneho informačného centra (LIC) sa prihlásilo päť kandidátov. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR (MK SR) na svojom webe.

Doplnilo, že traja kandidáti ešte potrebujú dodať materiály v elektronickej podobe, ktoré v podkladoch absentovali. Napriek tomu posunula výberová komisia všetkých päť uchádzačov do tretieho kola.

Ministerstvo dodalo, že termín neverejného a verejného vypočutia, ako aj mená kandidátov zverejní v najbližších týždňoch.

Hĺbkový pohovor

Rezort priblížil, že v najbližších dňoch uchádzači absolvujú hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou.

„Na základe daného pohovoru, troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu personálny poradca vypracuje personálny profil uchádzačov a preverí ich schopnosti a odborné znalosti. Výsledok následne predloží na prípravné druhé kolo výberovej komisii,“ vysvetlilo.

Následne sa uskutoční tretie kolo výberového konania.

Výsledok výberového konania

Výberové konanie na miesto riaditeľa LIC vyhlásilo ministerstvo 25. augusta. Vedením centra je do výsledku výberového konania dočasne poverená Beata Vlková. Predtým centrum riadila od roku 2012 do marca 2021 Miroslava Vallová, ktorá odišla do dôchodku.

Výberový proces ministerstvo opakuje, pretože do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou na pozíciu riaditeľa odporučený.

Príspevková organizácia

LIC je príspevkovou organizáciou MK SR, ktorá vznikla v roku 1997. Ročne hospodári s viac ako miliónom eur a ku koncu decembra mala 28 zamestnancov.

Centrum podporuje slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí a tiež publikuje časopis pre deti Slniečko a mesačník Knižnú revue.