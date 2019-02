O post slovenského prezidenta sa chcelo uchádzať 18 kandidátov, niektorí však nesplnili podmienky

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – O post prezidenta SR sa chcelo uchádzať 18 kandidátov. Predseda Andrej Danko však už kandidatúru dvoch vylúčil. U štyroch kandidátov ešte Kancelária NR SR nepreverila podpisy. Má na to čas do 7. februára.

Predseda NR SR zatiaľ prijal kandidatúru jedenástich kandidátov. Ako posledný kandidatúru priniesol vo štvrtok o 23:15 Martin Konečný. Ku svojej kandidatúre predložil 164 podpisov, čím nesplnil zákonom stanovené podmienky pre kandidovanie.

Znášik a Molnár nemôžu kandidovať

Danko neprijal kandidatúru Radovana Znášika, ktorý v deň konania prvého kola volieb nebude spĺňať podmienku veku – 40 rokov. Rovnako neprijal ani kandidatúru dôchodcu Jána Molnára pre podozrenie, že podpisy pod svoju kandidatúru získal od 15 poslancov podvodne.

Kancelária NR SR musí posúdiť ešte podpisy u eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorého podporilo v kandidatúre 47 poslancov NR SR za stranu Smer-SD.

Nepreverené zostali doteraz aj petície občanov, ktoré podporujú kandidatúru podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka, predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu a predsedu Slovenskej konzervatívnej strany Ivana Zuzulu.

Prijatých je 11 kandidátov

Danko prijal kandidatúru jedenástich kandidátov. Desať z nich sa uchádza o post hlavy štátu na základe najmenej 15 000 podpisov občanov.

Sú to predseda Mosta-Híd Béla Bugár, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, Eduard Chmelár, predseda Strany maďarskej komunity József Menyhárt, bývalý politik František Mikloško, kandidát SaS Robert Mistrík, Róbert Švec, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Danko tiež prijal kandidatúru Martina Daňa, ktorý získal 16 podpisov poslancov NR SR. Potrebných ich je 15.

Prvé kolo volieb bude 16. marca

Záujemcovia o post prezidenta SR mali čas do 31. januára do 24:00, aby do Kancelárie NR SR doručili návrh na kandidatúru s podpismi poslancov NR SR alebo petíciou občanov. Pre kandidatúru potrebovali získať 15 podpisov poslancov parlamentu alebo najmenej 15-tisíc občanov SR.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019.