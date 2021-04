O postupe do finále rozhodlo odhodlanie a sebadisciplína, tvrdí popradský tréner Mikula

Premiérovo od sezóny 2010/2011 sa hráči HK Poprad predstavia vo finále play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipos extraligy. Prienik do finálovej série proti Zvolenu spečatili v sobotňajšom šiestom semifinálovom dueli proti Michalovciam, keď zvíťazili 3:1 a súhrnne 4:2 na zápasy.

„Kamzíci“ boli po úvodných dvoch dueloch na michalovskom ľade v nezávideniahodnej pozícii, keď prehrávali 0:2. Vzchopili sa však a štyri triumfy v rade ich posunuli do finále.

Sila mužstva

„Myslím si, že vyhrať štyri zápasy po sebe proti silným Michalovciam svedčí o sile mužstva. Zabojovali sme a v sérii sme ukázali našu silu. Vyhrali sme 4:2 na zápasy. Vyzdvihujem prácu všetkých hráčov a realizačného tímu. Nebudem komentovať príčinu, ale vrátili sme sa do hry po dvoch úvodných prehrách v sérii. Rozhodlo odhodlanie a sebadisciplína,“ vyhlásil na klubovom webe tréner Podtatrancov Peter Mikula.

Šesťdesiatšesťročný kouč v minulosti viackrát pôsobil v tíme finálového súpera, v sezóne 2012/2013 dokonca so Zvolenčanmi získal majstrovskú trofej.

Postup Popradu

Popradčania postúpili do historicky tretieho finále v ére samostatnosti. V ročníku 2005/2006 i spomenutej sezóne 2010/2011 zakaždým brali striebro. Do tretice by finálovú účasť radi pretavili na premiérové zlato.

Michalovčania bezprostredne po skončení semifinálovej série neskrývali sklamanie. Boli blízko k najväčšiemu úspechu v dejinách klubu. Kouč Tomasz Valtonen bol však na zverencov hrdý.

„Poprad bol jednoducho lepší, v sérii na štyri víťazstvá vyhráva lepší tím. Zaslúžia si to. Boli viac aktívni a ich najlepší hráči zabrali,“ vyhlásil 41-ročný Fín s poľskými koreňmi.