O Škriniara má údajne záujem aj ďalší klub, môže to zamiešať karty v boji medzi PSG a Interom

Do hry o služby slovenského futbalového obrancu Milana Škriniara údajne vstupuje aj anglický tím FC Chelsea z Londýna.

Podľa webu football-italia.net by sa „The Blues“ mohli pridať k Parížu Saint-Germain, ktorý sa o 27-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom zaujíma už dlhší čas, pretože neuspeli v boji o francúzskeho beka Julesa Koundého. Ten by mal z FC Sevilla prestúpiť v Španielsku do konkurenčného FC Barcelona za 50 miliónov eur plus 10 miliónov na prípadných bonusoch.

Tuchel neskrýval nespokojnosť

Kouč Londýnčanov, Nemec Thomas Tuchel, počas víkendu vyhlásil, že jeho tím potrebuje pred príchodom novej sezóny rozšírenie kádra.

„Mám ďaleko od spokojnosti. Skrátka sme neboli dosť dobrí ani konkurencieschopní. Zaslúžili sme si prehrať. Znepokojujúce je, že úroveň fyzického a psychického nasadenia v tomto zápase bola v podaní Arsenalu oveľa vyššia ako u nás,“ poznamenal Tuchel po sobotňajšej prehre v prípravnom zápase s mestským rivalom Arsenalom 0:4 počas turné v USA.

V medzisezónnom období do Chelsea prišli útočník Raheem Sterling z Manchestru City a obranca Kalidou Koulibaly z SSC Neapol, odišli zakončovateľ Romelu Lukaku aj beci Antonio Rüdiger a Andreas Christensen.

Ponuka musí byť neodolateľná

PSG z Francúzska sa už niekoľko týždňov snaží dospieť k dohode o prestupe Škriniara z talianskeho Interu Miláno, zatiaľ bezúspešne. Milánčania totiž žiadali nie menej ako 70 miliónov eur, no Francúzi ponúkali o viac ako desať miliónov eur menej.

Počas minulého týždňa dokonca vedenie „nerazzurri“ vyhlásilo, že pod Eiffelovku pustia Škriniara iba v prípade neodolateľnej finančnej ponuky.

Inter pracoval na príchode brazílskeho obrancu Gleisona Bremera, ktorý mohol zaplátať dieru po prípadnom odchode Škriniara do PSG, no ten napokon uprednostnil konkurenčný Juventus Turín.

Zotrvanie slovenského obrancu by nepochybne potešilo fanúšikov Interu. Tí nedávno rozvinuli pred sídlom klubu transparent, ktorým vyzývali vedenie, aby nesiahalo na Škriniara.