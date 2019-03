O sťažnostiach na priebeh prezidentských volieb nemá kto rozhodnúť, na ústavnom súde chýbajú sudcovia

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – O prípadných sťažnostiach na priebeh marcových volieb prezidenta musí rozhodovať plénum Ústavného súdu SR. V tejto súvislosti ale existuje vážna prekážka, pretože od 16. februára funguje Ústavný súd SR v obmedzenom režime iba so štyrmi sudcami.

Na riadny chod pléna je potrebných minimálne sedem sudcov, ktorí by navyše museli rozhodovať jednotne. Pre agentúru SITA to uviedol ústavný právnik Peter Kubina a doplnil, že o sťažnosti na priebeh volieb by nielenže nemal kto rozhodnúť, ale súd by prekročil aj zákonnú lehotu na vynesenie verdiktu. V takom prípade by sa mohli sťažovať iní kandidáti.

Ide o krízovú situáciu

Podľa Kubinu ide o krízovú situáciu, ktorá vznikla po neúspešnej februárovej voľbe nových ústavných sudcov v Národnej rade SR. Parlament mal za úlohu vybrať 18 sudcov, z ktorých by prezident následne menoval polovicu. Opakovaná voľba je na programe až v závere marca, pričom napadnúť neústavnosť volieb je možné do desiatich dní od ich konania, teda najneskôr do 26. marca, keď sa začína schôdza parlamentu.

„Ide o krízovú situáciu, pretože o sťažnostiach na priebeh volieb musí rozhodovať plénum ústavného súdu, ktoré momentálne nefunguje. Ústavný súd SR má tiež zákonné lehoty, v ktorých musí rozhodnúť,“ povedal Kubina.

Podľa jeho slov aj lehoty môžu privodiť komplikácie, pretože na ne sa môžu odvolávať iní kandidáti, ktorí takisto majú právo na to, aby o sťažnostiach ich volebných súperov rozhodol súd v zákonnej lehote a nastolil tak stav právnej istoty o volebnom výsledku. Právnik dodal, že nový prezident sa za každých okolností ujme svojej funkcie.

Harabin zatiaľ sťažnosť nepodal

V prípade dodatočného rozhodnutia Ústavného súdu SR o neplatnosti volieb by sa konali opäť. „Samozrejme, takémuto závažnému rozhodnutiu by muselo predchádzať závažné porušenie pravidiel, ktoré by bolo spôsobilé ovplyvniť konečný výsledok volieb v tom zmysle, že kandidát podávajúci sťažnosť by bez tohto porušenia mal šancu stať sa celkovým víťazom volieb,“ dodal s tým, že „voľby sa v demokratickom štáte vyhrávajú vo volebných miestnostiach a nie v súdnych sieňach.“

Možnú sťažnosť naznačil neúspešný kandidát na post prezidenta a sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý túto možnosť nevylúčil, ale ani nepotvrdil. Harabin počas volebnej noci uviedol, že jeho sympatizantov nechceli vpustiť do volebných komisií pri sčítaní hlasov. Zatiaľ Harabin sťažnosť nepodal.

