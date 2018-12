Video: O víťazstve Orlanda rozhodol Fournier a LA Lakers aj bez LeBrona triumfovali

ORLANDO 31. decembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Orlanda zvíťazili v nedeľňajšom dueli zámorskej NBA doma nad Detroitom tesne 109:107. O víťazstvo Magic sa postaral francúzsky krídelník Evan Fournier strelou so záverečným klaksónom.

„Vždy si pýta loptu v závere, má odvahu. Nebola to ľahká strela, ale ak to dokáže takto urobiť, máte istotu, že sa mu to podarí aj nabudúce,“ povedal na adresu Fourniera tréner Orlanda Steve Clifford.

Dvadsaťšesťročný rodák zo Saint-Maurice Fournier dokopy v zápase nazbieral 13 bodov a bol až štvrtým najlepším strelcom tímu. V tejto sezóne už v závere rozhodol o víťazstve svojho mužstva, trojkou sa mu to podarilo aj proti Clevelandu. „Naozaj si užívam tieto momenty. Je každého snom v NBA rozhodnúť o víťazstve strelou s klaksónom,“ dodal Fournier.

Los Angeles Lakers bez LeBrona Jamesa (zranenie slabín) zdolali doma Sacramento 121:114 vďaka silnému záveru. Hostia ešte štyri a pol minúty pred koncom viedli 110:103, no potom domáci za tri minúty strelili 12 bodov v sérii a víťazstvo už nepustili z rúk. Najlepším strelcom v drese Lakers si pripísal Kentavious Calwell-Pope, ktorý dosiahol 26 bodov.