O2 štartuje 5G v Bratislave

O2 odštartovalo pilotnú komerčnú testovaciu prevádzku 5G siete vo vybraných častiach Bratislavy. 5G od O2 si tak môže otestovať každý zákazník s kompatibilným zariadením nachádzajúci sa v jej pokrytí až v štyroch mestských častiach Bratislavy.

Na čo je dobrá 5G sieť

Moderné 5G siete s ich vlastnosťami približujúcimi sa pevnému pripojeniu nájdu využitie aj na pripojenie domácností tam, kde nie je dostupné pokrytie pomocou káblového pripojenia. Okrem toho umožnia ďalší rozvoj internetu vecí pre lepšiu správu v oblasti smart cities, či smart home riešení, ale aj v priemysle, doprave, médiách, či zdravotníctve.

Foto: O2

„Na prevádzku našich sietí 2G, 3G, 4G, či 4,5G používame viacero technológií, pričom všetky zodpovedajú najprísnejším bezpečnostným štandardom. Všetky technológie prechádzajú pred nasadením do reálnej prevádzky dlhodobým testovaním nielen z pohľadu funkčnosti a výkonnosti ale aj bezpečnosti. Zároveň nie sme závislí na technológiách jedného výrobcu a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi,“ povedal Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia.

Parametre 5G siete

Zákazníci O2 sa vo vybraných častiach Bratislavy môžu pripojiť do siete s rýchlosťou vyše 1 Gbps a zažiť v mobilnej sieti skúsenosť z optického fixného pripojenia. „Pri testovaní v jednotlivých oblastiach modelujeme rôzne podmienky šírenia. V testoch sme na mobilnom telefóne namerali maximálnu hodnotu rýchlosti sťahovania dát 1,223 Gbps a odosielania 90 Mbps. Limitujúcim faktorom nebola sieť, ale mobilný telefón. Agregovaná priepustnosť sektoru bola v tomto prípade 3,959 Gbps a 630 Mbps v smere odosielania dát. V oblasti optimalizovanej na čo najširšie pokrytie bola maximálna rýchlosť pre jeden mobil 1,011Gbps a odosielanie dát 86Mbps pri celkovej priepustnosti sektoru 2,106 Gbps/323 Mbps „ uviedol Juraj Eliáš, riaditeľ sietí O2.

Meranie elektromagnetického žiarenia

V rámci testovania 5G siete v Bratislave O2 tiež preveruje plnenie hygienických noriem jednotlivých technológií meraniami elektromagnetického žiarenia, ktoré sú aj samozrejmou súčasťou sprevádzkovania každého vysielača. O2 tak zrealizovalo rozsiahle meranie jednotlivých antén, pričom potvrdilo, že hodnoty elektromagnetického žiarenia (EMF) 5G siete sú porovnateľné s doterajšími technológiami a sú niekoľkonásobne nižšie ako limity stanovené legislatívou, či už sú to merania priamo pri anténach, v bytoch pod nimi, alebo v priestore s najlepším pokrytím. „Zároveň môžeme meraniami potvrdiť, že obytné priestory priamo pod anténami sú z pohľadu EMF žiarenia najmenej exponovanými,“ uviedol Juraj Eliáš.

Telefóny vhodné pre využitie 5G siete

Všetky zariadenia, ktoré budú schopné pracovať v 5G sieti O2 musia byť pre túto sieť implementované aj výrobcom, teda nie každý 5G smartfón dokáže plnohodnotne využiť aktuálnu testovaciu prevádzku siete. Hoci O2 umožní pripojiť sa do 5G siete všetkým zákazníkom s vhodným hardvérom, zákazníci si túto možnosť môžu v nastaveniach svojho telefónu vypnúť. V tomto momente si kvalitu 5G siete môžu otestovať zákazníci O2 s deviatimi smartfónmi dostupnými na trhu. Ide o Motorola G5G Plus, Motorola edge plus, ZTE Axon 11 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi10 a Xiaomi Mi10 Pro a už v blízkej budúcnosti aj s čoskoro pridanými zariadeniami do ponuky Xiaomi Mi 10T a Xiaomi Mi 10T Pro. V tomto momente si teda môže 5G od O2 vyskúšať len niekoľko stoviek zákazníkov.

Informačný servis