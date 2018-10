Obaja Robertovia by nemali skončiť len v národnej rade, vraví Štefanec a očakáva ďalšie odhalenia

Bratislava 2. október (WebNoviny.sk) – Poctiví policajti sa už neboja vypovedať o zločinoch, ktorých boli svedkami, reaguje europoslanec Ivan Štefanec na sociálnej sieti facebook na pokrok vo vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Po vražde dvoch ľudí, ktorej následkom bolo odstúpenie Roberta Fica z funkcie premiéra a Roberta Kaliňáka z postu ministra vnútra, polícia začala vyšetrovanie zločinu. Po niekoľkých mesiacoch zadržali pri policajnej akcii „News“ osem osôb, pričom tri z nich obvinili.

Podľa europoslanca by v prípade, ak sa potvrdia podozrenia, by mali ísť do vyšetrovacej väzby aj dvaja poslanci. „Ak sa potvrdia podozrenia, mali by obaja Robertovia nielenže skončiť v Národnej rade, ale čo najskôr aj sedieť vo vyšetrovacej väzbe,“ píše europoslanec, pričom očakáva ešte ďalšie odhalenia.

„Myslím, že séria odhalení, ktoré, žiaľ, začali tragickou smrťou dvoch mladých ľudí a pokračovali ráznymi požiadavkami občanov v uliciach, sa ešte neuzatvorila a čakajú nás poriadne horúce mesiace,“ uzavrel Štefanec.