Občania môžu dôverovať ich voleným zástupcom, že chránia verejné zdroje, tvrdí Petrák zo Smeru

Občania dnes môžu dôverovať tomu, že nimi zvolení zástupcovia chránia verejné zdroje. V súvislosti so zverejneným videom, na ktorom bývalý minister financií za Smer-SD Ján Počiatek žiada od vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku krytie v kauze Tipos, to v sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko uviedol poslanec NR SR a člen Predsedníctva strany Smer-SD Ľubomír Petrák.

Kauza Tipos sa týkala prvej splátky v prepočte zhruba 13 miliónov eur v prospech cyperskej spoločnosti Lemikon, ktorá vyhrala spor o ochranné známky so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos. Bývalý minister vyplatil tieto finančné prostriedky na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, pripomenul Petrák.

Nevyužili mimoriadne dovolanie

„Dnes stojí otázka, či ľudia môžu dôverovať súdom“, lebo nekonal v rozpore s rozhodnutím súdu. Jediné, čo sa nevyužilo, bolo mimoriadne dovolanie, povedal Petrák. Poslanca NR SR a podpredsedu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského nahrávka neprekvapila. Myslí si, že všetky kauzy sú „vždy o ľuďoch“.

Petrák v súvislosti nevyužitím mimoriadneho dovolania dodal, že celá spoločnosť kritizuje dĺžku súdnych konaní a chce, aby bola „spravodlivosť vyslovená už na prvom stupni“.

Ak by podľa neho bolo mimoriadne dovolanie neúspešné, narástli by úroky a Počiatek by bol znovu „perzekvovaný za to, že pripravil Slovenskú republiku o ďalšie peniaze a že mal konať na základe rozhodnutia najvyššieho súdu“. Doplnil, že nemá informáciu o tom, že by sa Počiatek na vyplatení peňazí Lemikonu tajne dohodol.

K informáciám z videa, ktoré sa týkajú predaja emisných kvót, Ľubomír Petrák povedal, že ak mal Ján Počiatek informácie o trestnej činnosti v obchode s emisiami, mal konať, „podať trestné oznámenie a dať to do rúk orgánom činným v trestnom konaní“. Ak tak podľa Petráka nespravil, tak je to jeho zodpovednosť.

Šablóna zárobkového systému

Vo videu Počiatek spomína aj to, že bývalý predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota zarobil na predaji emisných kvót. Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že išlo o šablónu systému, podľa ktorej fungovali mnohí ministri a prípad by mala vyšetriť Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Petrák odmietol akúkoľvek šablónu. Podľa neho Smer reagoval personálnymi opatreniami už pri podozreniach podľa pravidla – padni komu padni. Slová Jána Počiatka odmietol komentovať. „Bol v tomto vyjadrení ďaleko za hranicou,“ konštatoval Petrák.

O vládnych návrhoch zákonov, ktoré majú priniesť reformu súdnictva Petrák povedal, že zmeny obraz justície nezmenia hneď, vyžaduje si to čas. Vytvoria však tlak na samoočistu justície bez zásahov politickej moci. Preto považuje tento postup za správny.

Pčolinský podporuje naštartovanie samoočistných procesov v justícii a upozorňuje, že všetko zavisí od ľudí. Niektoré opatrenia považuje Pčolinský za „veľmi tenký ľad“ a preto budú pozorne sledovať rozpravu k vládnym návrhom zmien v justícii v parlamentnom pléne.

Argumentom Fica nerozumejú

Všetky mocnosti ako Čína a Rusko výrazne zvyšujú svoje zlaté rezervy, konštatoval Petrák v diskusii RTVS k požiadavke predsedu Smeru Roberta Fica na návrat investičného zlata z Veľkej Británie na Slovensko. Parlament sa bude uznesením, aby Národná banka Slovenska urobila kroky na návrat investičného zlata z Veľkej Británie na Slovensko, zaoberať na budúci týždeň na mimoriadnej schôdzi.

Poslanec Smeru Ľubomír Petrák tvrdí, že z Anglicka stiahlo zlato Nemecko, Poľsko, Maďarsko a ďalšie európske krajiny, ktorých je spolu sedem alebo deväť. Podľa neho tak konajú na základe informácií, ktoré im hovoria, že je racionálne stiahnuť zlato do svojej krajiny.

Petrák sa pýta, aká je dnes realita spojenectva Veľkej Británie so Slovenskom alebo Európskou úniou. V súvislosti s Brexitom sa nedá hovoriť o racionálnom konaní ani na strane Veľkej Británie. Pčolinský z hnutia Sme rodina tvrdí, že nikto nerozumie argumentom Roberta Fica o potrebe stiahnuť slovenské zlaté rezervy z Veľkej Británie.

„Je to len o tom narýchlo vytiahnuť nejakú tému, prekryjeme všetky tie kauzy, problémy v spoločnosti,“ myslí si. Dodáva, že parlament o tom rokovať nemusí, stačí aby konal guvernér Národnej banky Slovenska, bývalý minister financí za Smer-SD Peter Kažimír.