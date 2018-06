Obce Žitného ostrova nesúhlasia s ťažbou šrtkopiesku pre D4 a R7, podali podnet na prokuratúru

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Starostovia obcí Žitného ostrova v okolí výstavby rýchlostnej cesty D4-R7 podali podnet na okresnú prokuratúru v Dunajskej Strede pre podozrenie z úmyslu obchádzať environmentálne zákony, konkrétne zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ako vo štvrtok novinárov informoval starosta obce Štvrtok na Ostrove Péter Őry, on aj starostovia Dunajskej Lužnej, Čakanov, Hviezdoslavova, Šámotu či Blatnej na Ostrove dostali oznámenie o zámere rozšíriť ťažbu štrkopieskov v katastri ich obcí.

Snaha o obídenie zákonov

„Spoločnosti, ktoré získali od štátu zmluvu na výstavbu D4-R7, začali v poslednej dobe konania na využívanie štrkových ložísk Žitného ostrova v celkovej výmere 140 hektárov ornej pôdy, kde sa majú otvárať štrkové bane, ktoré majú slúžiť k výstavbe rýchlostnej cesty,“ povedal Őry. Upozornil pritom, že jednotlivé žiadosti o prieskum a ťažbu štrkových ložísk nepresahujú plochu päť hektárov, keďže na takúto plochu nie je potrebné vykonať EIA.

Őry je presvedčený, že ide o snahu obísť zákony, pretože jednotlivé ťažobné parcely sú skoro vo všetkých prípadoch rozdelené na dve či tri časti nepresahujúce päť hektárov. „To bije do očí. Je tu parcela, ktorá má 20 hektárov, a zrazu vzniknú štyri parcely, ktoré majú pod päť hektárov,“ vyhlásil Őry.

Dodal, že ministerstvo životného prostredia im už listom oznámilo, že začalo konanie s cieľom zistiť, či projekt ťažby štrkopieskov na Žitnom ostrove podlieha EIA.

Ohrozené životné prostredie

Povolenie na ťažbu udeľuje Okresný banský úrad, územné rozhodnutie dáva obec. V prípade jej negatívneho stanoviska je možnosť odvolať sa na krajský úrad. Podľa Őryho dotknuté obce s rozšírením ťažby štrku nesúhlasia.

Intenzívna ťažba môže podľa neho ohroziť podzemné vody, pretože ďalšou ťažbou štrkopieskov by sa značne zmenšila filtračná membrána. Ťažba by tiež mala negatívny dopad na kvalitu života vrátane zvýšenej prašnosti a hluku. V neposlednom rade by ešte skomplikovala už aj tak zlú dopravnú situáciu v oblasti.