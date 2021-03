Obchodná komora je nespokojná s diskusiou o pláne obnovy, zvažuje ďalšiu účasť na okrúhlych stoloch

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je sklamaná z prvého okrúhleho stola organizovaného ministerstvom financií k Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa podnikateľov združených v komore to nebola diskusia, ale prezentácia jednotlivých komponentov plánu obnovy zo strany exekutívy.

„Akékoľvek stanoviská vedúce k žiadosti o úpravu obsahu „Zeleného Slovenska“ boli odmietnuté pre časový faktor a pozíciu Bruselu. Otázky splácania financií poskytnutých na plán obnovy zostali nepovšimnuté,“ uviedla SOPK, ktorá zváži, či sa zúčastní ďalších okrúhlych stolov, ak budú mať rovnaký priebeh.

SOPK je nespokojná, že z plánu obnovy vypadli investície do odvetví, ktoré ich na svoj rozvoj potrebujú. Komora spomína investície do teplárenstva, cestnej dopravy, na pozemkové úpravy či do poľnohospodárstva a lesníctva.

„Ak by aj ďalšie okrúhle stoly k Plánu obnovy a odolnosti SR mali prebiehať podľa rovnakého scenára, ak by boli len prezentáciou toho, čo ministerstvo urobilo, bez možnosti akéhokoľvek aktívneho vstupu do tohto pre Slovensko dôležitého materiálu, SOPK zváži, či sa na ďalších okrúhlych stoloch bude vôbec zúčastňovať,“ uzavrela komora.