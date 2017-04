Obchodník roka 2016: Lidl opäť obhájil dve prvenstvá

Bratislava, 27.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Držiteľom Ceny Verejnosti sa v rámci prestížnej súťaže MasterCard Obchodník roka už po štvrtýkrát v rade stal Lidl. Diskontný reťazec zároveň obhájil aj prvenstvo v kategórií Obchodník s potravinami.

Už po štvrtýkrát za sebou získal Lidl Cenu Verejnosti v prestížnej súťaži Mastercard Obchodník roka. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 79 919 ľudí, pričom Lidl získal 52 561 hlasov a pred druhým v poradí – dm drogerie markt zvíťazil s výrazným náskokom. Diskontný reťazec zároveň zopakoval svoje víťazstvo aj v kategórií Obchodník s potravinami, pričom v tomto hodnotení uspel tretí raz v rade.

„Hovorí sa, že vyhrať je ťažké a obhájiť ešte ťažšie. V poradí štvrté víťazstvo v hlasovaní verejnosti si preto nesmierne vážime. Rozhodli o ňom totiž zákazníci, ktorí sa opäť vo veľmi veľkom počte priklonili na našu stranu. Toto víťazstvo zároveň vnímame ako veľký záväzok voči našim zákazníkom,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl, a dodal: „Chápeme to ako potvrdenie správnosti nášho prístupu, podľa ktorého je zákazník najdôležitejšou osobou v našom podnikaní. Zároveň to je však iba jedna strana mince, bez motivovaných zamestnancov by sme neboli úspešní. Táto cena preto rovnakým dielom patrí všetkým mojim kolegyniam a kolegom, ktorých je viac ako 3800. Ďakujem.“

O víťazoch jednotlivých sortimentných kategórií rozhodol rozsiahly reprezentatívny výskum spoločnosti GfK Czech na vzorke 1500 respondentov zo Slovenska. „Najobľúbenejších obchodníkov v jednotlivých kategóriách maloobchodu vyberali slovenskí zákazníci a výsledky preto odrážajú ich vlastnú skúsenosť s kvalitou ponuky a služieb,“ povedal Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne („top of mind“), počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie).

V kategórií Mastercard Obchodník s potravinami nadviazal Lidl na svoje víťazstvá z predošlých dvoch rokov. Uspel vďaka vysokej dôvere a lojalite zákazníkov. „Získať prestížne ocenenie za najlepšieho obchodníka s potravinami je vo vysoko konkurenčnom prostredí slovenského obchodu veľkým zadosťučinením. Získať toto ocenenie po tretíkrát za sebou je obrovským úspechom. O tomto ocenení rozhodol prieskum verejnej mienky, čo je dôkazom, že pre Slovákov sme skutočne jednotkou v čerstvosti, kvalite a cene,“ uviedol Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu.

Víťazov vyhlásili v rámci konferencie Retail Summit. Zástupcovia spoločnosti Lidl si prebrali aj päť ocenení v súťaži Múza Merkúra. Diskontný reťazec zvíťazil v novej kategórií CSR v obchode, kde odborná porota ocenila jeho početné aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Druhé miesto získal Lidl v kategórií branding predajne a z galavečera si odniesol aj ocenenia v ďalších troch kategóriách: kategórie nové technológie v mieste predaja, umiestňovanie produktov v mieste predaja a Top značka v obchode.

