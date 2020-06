Obchody sa v nedeľu zo sanitárnych dôvodov zatiaľ neotvoria, trvalý zákaz je však pre sulíkovcov neprípustný (video)

aktualizované 9. júna 15:01

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na utorňajšej tlačovej konferencii oznámil ďalšie veľké uvoľňovanie opatrení, ale otvorenie obchodov v nedeľu zatiaľ medzi nimi nebolo. Ako povedal, zo sanitárnych dôvodov zostanú naďalej zatvorené. Do kedy bude platiť súčasný stav podľa premiéra záleží na rozhodnutí konzília epidemiológov.

Matovič sa však netají tým, že by chcel mať obchody v nedeľu zatvorené natrvalo. Na otázku o možnosti, že by si vtedy mohli predavačky uplatniť výhradu vo svedomí, čo teda znamená, že by v nedeľu išiel do obchodu pracovať len ten, kto chce, Matovič odpovedal, že je to „Potemkinova dedina“.

„Dať predavačke v obchode v čase, keď rastie nezamestnanosť, ‚akože‘ výhradu vo svedomí, že ona môže prísť za majiteľom predajne a povedať, že ona si uplatňuje výhradu vo svedomí a že v nedeľu nepríde do roboty, tak ten majiteľ predajne jej povie arrivederci,“ vysvetlil.

Podľa Matoviča je totiž dostatok ďalších nezamestnaných ľudí, ktorí by ju nahradili. „Tváriť sa, že toto je riešenie, je robiť z tých predavačiek hlupákov,“ dodal.

Mali by podľa vás byť obchody v nedeľu zatvorené? Áno. Nie. Hlasovať a zobraziť výsledky

Zatiaľ je teda otázne, ako to v koalícii s obchodmi v nedeľu dopadne, pretože pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) je trvalý zákaz nedeľného predaja neprípustný. K téme sa vyjadrili v utorok o 15:00 na tlačovej konferencii.