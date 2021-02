Obchody v Česku by sa mali opäť otvoriť, ale budú platiť prísne opatrenia

Obchody v Českej republike by sa mali začať otvárať 22. februára. Dohodli sa na tom na pondelkovom rokovaní český vicepremiér, minister priemyslu, obchodu a dopravy, Karel Havlíček (za ANO) a predseda Asociácie krajov ČR, juhočeský hajtman, Martin Kuba (ODS). Uvoľňovanie má byť postupné a služieb sa zatiaľ netýka. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Podmienkou postupného otvárania obchodov je to, že sa zásadne nezhorší pandemická situácia. „Je to iba naša dohoda, pripravím návrh a pôjdem s ním na vládu,“ povedal vicepremiér Havlíček. Ostatným členom vlády chce navrhnúť, aby sa na základe dohody s Asociáciou krajov uvoľnili reštrikcie, pokiaľ ide o obchody, a to od budúceho pondelka.

Mali by však platiť prísne opatrenia, ako sú rozostupy, hygienické pravidlá, dezinfekcia, nosenie rúšok a respirátorov. Podmienky podľa Havlíčka spresnia v najbližších dňoch.