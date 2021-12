Občianske združenie BILLA ľuďom oslavuje päť rokov

Podporuje rodiny v núdzi, myslí na očnú prevenciu u detí či motivuje verejnosť k zdravej výžive a športu. To je len niekoľko aktivít, na ktoré sa zameriava o. z. BILLA ľuďom. Združenie, ktoré pomáha svojej materskej firme BILLA realizovať projekty spoločenskej zodpovednosti, teraz oslavuje jubilejných päť rokov existencie.

BILLA je moderná sieť supermarketov, ktorá si uvedomuje svoj vplyv na zákazníkov a zodpovednosť voči spoločnosti. Okrem predaja potravín sú preto centrom jej záujmu aj deti, rodina, komunity, zdravá výživa a šport. Projekty spoločenskej zodpovednosti už päť rokov zastrešuje o. z. BILLA ľuďom. „Naše združenie podporuje aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA a zároveň spája zamestnancov, dobrovoľníkov, obchodných partnerov a širokú verejnosť. Počas piatich rokov sa nám podarilo zorganizovať množstvo pekných projektov, ktorými sme prispeli k plnohodnotnému tráveniu času našich zamestnancov a zákazníkov. Zároveň sme pomohli zlepšiť životné podmienky mnohým ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Veríme, že nás čaká ďalších päť skvelých rokov,“ povedal Tomáš Staňo, predseda o. z. BILLA ľuďom.

65 000 detí absolvovalo preventívnu kontrolu zraku

V roku 2017 o. z. BILLA ľuďom spojilo sily s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a odštartovali spoločne prvý ročník preventívneho projektu zameraného na kontrolu zraku u detí v predškolskom veku. Odborníci doposiaľ v rámci programu počas 4. ročníkov skontrolovali zrak viac ako 65 000 deťom, z toho u 15% detí odhalili očnú odchýlku. „Čím skôr je objavená prípadná očná porucha, tým väčšia šanca je na úplné vyliečenie. Tento jedinečný program využívajú stovky materských škôl a my sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného projektu,“ vysvetlil T. Staňo. O. z. BILLA ľuďom tiež dlhodobo spolupracuje s Klinikou detskej oftalmológie NÚDCH v Bratislave, pre ktorú už pomohlo zabezpečiť viacero dôležitých prístrojov. V aktuálnom roku prispelo klinike sumou 22 000 eur na špeciálny prístroj synoptofor a na rekonštrukciu chodby. Veľmi dôležitá je pre združenie aj podpora verejnej zbierky Štvornohé oči, ktorej výnos slúži na podporu výcviku vodiacich psov a tiež na podporu tréningov priestorovej orientácie ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Rodinám v núdzi sme spoločne pomohli kúpou chleba v BILLA

Ako vyplýva z názvu o. z. BILLA ľuďom, združenie sa venuje podpore ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomáha im prostredníctvom projektu CHLEBODARCA, ktorý bol spustený v decembri 2018. „Z každého chleba, ktorý si zákazníci u nás zakúpia, putuje jeden cent na podporu rodín v núdzi. Prostredníctvom CHLEBODARCU tak dokazujeme, že chlieb nemusí len dobre chutiť, ale môže slúžiť aj veľkorysému cieľu,“ povedal T. Staňo. Projekt CHLEBODARCA pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými členmi, a tiež tým, ktoré sa ocitli na pokraji chudoby či v inom zložitom období. Každá podporená rodina dostáva finančné prostriedky na služby alebo veci, ktoré nevyhnutne potrebuje, napríklad na zdravotné pobyty či rekonštrukciu domu. Rodiny v núdzi získavajú od projektu aj potravinovú BILLA kartu, ktorá im na 12 mesiacov umožňuje nákupy v tejto sieti. „Od začiatku tohto roka sme ako z prvý z obchodných reťazcov rozšírili pomoc aj na jednorodičov, ktorí sa o všetko musia starať sami, bez zapojenia partnera. Podporujeme ich nielen potravinovou BILLA kartou, ale v spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ im poskytujeme aj humanitárnu pomoc a právne, finančné, sociálne či kariérne poradenstvo. Pomáhame im tak opäť sa začleniť do života,“ uviedol T. Staňo.

V zdravom tele zdravý duch – na zelenej tráve aj zasnežených svahoch

Aktivity o. z. BILLA ľuďom sú z veľkej časti tvorené aj športovými projektmi. Veľmi úspešným projektom pre nádejných malých športovcov je projekt Futbal v meste, ktorého zámerom je vrátiť tento šport do slovenských ulíc a priviesť mládež k aktívnemu pobytu na čerstvom vzduchu. O. z. BILLA ľuďom ho zastrešuje v spolupráci s Úniou ligových klubov. Do projektu sa aj napriek pandémii prihlásili stovky detských športovcov z celého Slovenska. Tí, museli najprv splniť online futbalové výzvy piatich ambasádorov projektu, napríklad hviezdneho brankára Martina Dúbravku či kanoniera Róberta Vitteka. V živom finále pri bratislavskom Dunaji sa potom stretlo 16 najlepších detských tímov, pričom víťaz si od o. z. BILLA ľuďom odniesol štedrý finančný príspevok. „Veľmi sa tešíme, že aj vďaka nám sa do tohto projektu prihlásili mladí futbalisti a futbalistky z rôznych kútov krajiny. V časoch, keď majú deti kvôli pandémii obmedzený pohyb, sú projekty ako tento nesmierne dôležité,“ povedal T. Staňo.

Združenie BILLA ľuďom podporuje aj organizáciu detských lyžiarskych pretekov Žampa Cup, ktoré by sa po „korona prestávke“ na budúci rok opäť mali vrátiť na svahy Štrbského Plesa. Ide o preteky aj s dobročinným podtónom, organizované bratmi Žampovcami. „Cieľom Žampa Cupu, je poskytnúť mladým lyžiarom možnosť vyskúšať si reálne preteky v paralelnom slalome. A tí najrýchlejší si vo finále zmerajú sily rovno s Adamom a Andreasom,“ dopĺňa T. Staňo. Na pretekoch sa neplatí štartovné a vďaka podpore z o. z. BILLA ľuďom si navyše deti, ktorým rodičia pre rôzne príčiny nemôžu zakúpiť lyžiarsky komplet, môžu zdarma výstroj zapožičať a užiť si tak športovanie na snehu.

V centre pozornosti aj zamestnanci

Rovnako, ako sa o. z. BILLA ľuďom venuje projektom spoločenskej zodpovednosti smerom k zákazníkom a slovenskej verejnosti, myslí aj na svojich zamestnancov v predajniach, skladoch a centrále. Kolegom v ťažkej životnej situácii pomáha interný program BILLA Anjel, a prínosné sú pre nich aj zbierky oblečenia, takzvané swapy. V rámci projektu Podporujeme talenty zas o. z. BILLA ľuďom podporuje nadaných športovcov. Združenie tiež pripravuje aktivity pre deti zamestnancov, od letných táborov až po mikulášske prekvapenia. Pracovníci sú tiež vďaka o. z. BILLA ľuďom bližšie ku kultúrnym podujatiam. Veľkú časť aktivít združenia predstavujú aj interné športové aktivity – zamestnanci BILLA sa napríklad pravidelne zúčastňujú na behoch po celom Slovensku, ale bavia ich aj spoločné splavy, lyžovačky a turistické výstupy.

