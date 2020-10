Občiansky preukaz a cestovné doklady počas lockdownu nevybavíte, klientské centrá do výnimiek nepatria

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) upozorňuje verejnosť, že návštevy klientskych centier a oddelení dokladov nepatria do výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré upravuje uznesenie vlády prijaté vo štvrtok 22. októbra, a to ani v prípade, že je občan držiteľom negatívneho testu na ochorenie COVID-19. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová.

Mnohí porušujú zákaz vychádzania

Doplnila, že mnohí občania počas zákazu vychádzania nerešpektujú vládne obmedzenia a prichádzajú pred klientske centrá s cieľom požiadať o vybavenie občianskeho preukazu či cestovného dokladu.

Túrosová priblížila, že pracoviská MV SR v núdzovom režime a počas zákazu vychádzania akceptujú predovšetkým podania realizované elektronickou formou.

Osobné návštevy sú možné len pri elektronicky dohodnutých termínoch, pri podávaní žiadosti o doklady v nevyhnutnom prípade, alebo pri preberaní vyhotoveného dokladu. Podateľne úradov sú k dispozícii. Vstup do klientskeho centra či na oddelenie dokladov povolí supervízor len po overení oprávnenosti vstupu.

Lehoty na dokladoch neplatia

„Zdôrazňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov), ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19,” podotkla Túrosová.

Vysvetlila, že doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy. Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky tisíc eur.

Na Slovensku platí od 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania. Výnimky tvoria cesty do práce, obchodu, lekárne či vychádzka so psom do 100 metrov od bydliska.