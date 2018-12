Obdobie podania a stiahnutia demisie bolo pre Lajčáka profesionálne najťažším obdobím

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Za stiahnutím demisie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka je najmä pocit zodpovednosti voči Slovensku a ministerstvu, ktoré v roku 2019 čaká predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Migračný pakt OSN

„Keby som demisiu nepodal, tak by som si sám seba nemohol vážiť, zároveň pre mňa sú celý život kľúčové dve slová – profesionalita a zodpovednosť. Keby som nevypočul volania, ktoré boli veľmi intenzívne, aj zo Slovenska, aj zo zahraničia, tak by som sa tej zodpovednosti spreneveril,“ povedal Lajčák pre agentúru SITA.

Minister podal koncom novembra demisiu pre nesúhlas vlády s vycestovaním do Marakéša, kde sa konala konferencia o migračnom pakte OSN. Tento dokument pomáhal Lajčák vytvoriť počas svojho pôsobenia v Organizácii Spojených národov.

Neprespané noci a mučivé rozhovory

Minister pripustil, že podanie ako aj stiahnutie demisie je v slovenských podmienkach a histórii výnimočný akt, v medzinárodnej praxi to ale podľa neho až také výnimočné nie je.

„Je to najvyššia politická miera vyjadrenia nesúhlasu,“ povedal na margo podania demisie. Tú podľa svojich slov podal, pretože to považoval za jedinú možnú reakciu na situáciu, ktorá na Slovensku bola.

„Bolo to profesionálne asi najťažšie obdobie. Mierou stresu sa tomu približujú iba moje časy v Bosne a Hercegovine. Naozaj to boli neprespané noci, mučivé rozhovory, veľmi ťažké dilemy. Dnes som v súlade so svojím svedomím,“ dodal.