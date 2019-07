Obhajca Djokovič po deviaty raz v semifinále Wimbledonu, Goffinovi povolil iba šesť gemov

Obhajca titulu Srb Novak Djokovič symbolicky ako prvý postúpil do semifinále dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone. Djokovič si vo štvrťfinále na londýnskej tráve poradil s Belgičanom Davidom Goffinom 6:4, 6:0, 6:2.

Zápas trval 1:56 h a svetová jednotka využila prvý mečbal pri podaní Goffina. Srbský tenista zaokrúhlil počet víťazných zápasov na Wimbledone, kde hrá pravidelne od roku 2005, na sedemdesiat. Jeho súperom v boji o postup do finále bude víťaz zápasu Roberto Bautista-Agut (Šp.-23) – Guido Pella (Arg.-26).

Má šancu zaútočiť na piaty titul

Zverenec Mariána Vajdu je po deviaty raz v semifinále Wimbledonu a stále má reálnu šancu zaútočiť na piaty titul. Ak sa mu to podarí, vyrovná zápis legendárneho Švéda Björna Borga.

Pred začiatkom sezóny avizoval 32-ročný rodák z Belehradu útok na tzv. kalendárny grandslam, teda víťazstvá na všetkých štyroch turnajoch veľkej štvorky v jednom roku. To sa naposledy podarilo Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969.

Tento cieľ Djokovič už v aktuálnej sezóne nesplní. Po triumfe na Australian Open na Roland Garros zastavil jeho víťazné ťaženie Rakúšan Dominic Thiem tesne pred bránami finále.

„Môj súper začal veľmi dobre. Diktoval tempo hry vo výmenách a celkovo hral veľmi dobre. Musel som mazať brejk, ale pomohli mi nové loptičky a prvé zaváhanie súpera. Veľmi si cením, že som vyhral prvý set, neskôr som sa zlepšil a hral tak, ako som chcel. Ak budem hrať ďalší zápas proti Bautistovi-Agutovi, veľmi sa na to neteším. Niekoľkokrát ma už tento Španiel zdolal. Je to veľmi solídny hráč od základnej čiary s plochými údermi a minimom nevynútených chýb. V tejto fáze turnaja už nie je ľahký zápas ani súper,“ uviedol Novak Djokovič v prvom televíznom rozhovore po postupe do semifinále.

Srb vyučoval z hry na tráve

Djokovič zdolal Goffina po šiesty raz (bilancia 6-1), ale prvýkrát vo vzájomnom súboji na tráve. V úvodnom sete mal srbský favorit manko brejku (3:4*), ale potom sériou troch gemov získal prvý set 6:4. V tom druhom už Srb vyučoval Belgičana z hry na tráve. Goffin sa zmohol na odpor až za stavu 0:5, ale nevyužil ani jeden z troch brejkbalov. Djokovič si trpezlivo počkal na tretí setbal a ten už premenil – 6:0.

V treťom sete Djokovič odskočil Goffinovi z 1:1 na 4:1, pričom v piatom geme odvrátil dve brejkové príležitosti snaživého protivníka. To už bolo na Goffina priveľa a Djokovič bezpečne doviedol zápas do víťazného konca.

Stále platí, že „Nole“ prehral iba jeden set v piatich zápasoch na tohtoročnom Wimbledone. Vzal mu ho v zápase 3. kola Poliak Hubert Hurkacz. Dvadsaťosemročný Goffin (23. v rebríčku ATP) nevyužil šancu na postup do svojho prvého semifinále na grandslamovom turnaji. Vo štvrťfinále na podujatí veľkej štvorky bol po tretí raz, prvýkrát od Australian Open 2017.