Obhajca Stanleyho pohára prišiel na pol roka o elitného strelca

Klub zámorskej NHL St. Louis Blues sa takmer do konca základnej časti bude musieť zaobísť bez jedného z lídrov svojej ofenzívy. Ruský útočník Vladimir Tarasenko v utorok podstúpi operáciu ľavého ramena, pričom dĺžka jeho absencie sa odhaduje na päť mesiacov. Rodák z Jaroslavli sa zranil počas minulotýždňového zápasu proti Los Angeles Kings (5:2).

Tarasenka na dlhší čas vyradil z hry vzájomný súboj s obrancom Seanom Walkerom, ktorý sa udial ešte v prvej tretine duelu. Tento ročník začal 27-ročný krídelník desiatimi bodmi v deviatich dueloch, pričom pred zranením bodoval v piatich zápasoch po sebe. V minulej sezóne nazbieral v základnej časti 68 bodov s bilanciou 33 gólov a 35 asistencii. V play-off bol druhým najlepším strelcom tímu a mal výrazný podiel na zisku Stanleyho pohára.

„Je to ťažká strata, o tom nemusíme hovoriť. Je to náš elitný strelec. Uvidíme, ako dlho bude mimo hry, no zároveň je to príležitosť pre iného hráča hrať presilové hry alebo byť v útoku so mnou a Jadenom Schwartzom,“ vyjadril sa ešte vo štvrtok po spomenutom zápase s Los Angeles kanadský útočník Brayden Schenn, cituje ho oficiálny portál zámorskej NHL.