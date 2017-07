Obhajca titulu Murray pokorený, Querrey postúpil do semifinále Wimbledonu

LONDÝN 12. júla (WebNoviny.sk) – Americký tenista Sam Querrey nasadený ako dvadsiaty štvrtý prekvapivo zvíťazil za 161 minút 3:6, 6:4, 6:7 (4), 6:1, 6:1 nad domácim lídrom svetového rebríčka ATP Andym Murraym v zápase stredajšieho štvrťfinále dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Querrey je premiérovo v kariére v semifinále na veľkej štvorke. V britskej metropole druhý rok v rade vyradil obhajcu titulu: vlani v 3. kole premohol Srba Novaka Djokoviča.

Nadviazal na výhru z roku 2010

Dvadsaťdeväťročný 28. muž singlového renkingu Querrey upravil v seniorskej bilancii proti 30-ročnému rodákovi zo škótskeho Dunblane Murraymu na 2:7, nadviazal na úspech z finále v Los Angeles 2010. V piatok bude medzi najlepšími štyrmi čeliť úspešnému zo súbežného štvrťfinále Gilles Muller (Lux.-16) – Marin Čilič (Chor.-7).

Nad Mullerom vedie 2:1, proti Čiličovi má skóre 0:4. Querrey je prvým hráčom z USA v semifinále na veľkej štvorke od sezóny 2009, keď Andy Roddick prenikol až do finále práve na Wimbledone.

Hrozí mu strata najvyššieho postu

Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray, ktorý bol v posledných dvoch setoch až zarážajúco nevýbojný, môže k 17. júlu prísť o najvyšší post v hodnotení. Stane sa to, ak trofej v All England Lawn Tennis and Croquet Clube získa spomenutý Djokovič.

Dovedna trojnásobnému šampiónovi z Majors Murraymu sa séria úspechov proti Američanom na hlavnej turnajovej scéne skončila na hodnote 25. Pred viac ako šiestimi rokmi prehral v Miami s Alexom Bogomolovom, odvtedy zakopol až teraz.

Wimbledon – Dvojhra mužov – štvrťfinále

Sam Querrey (USA-24) – Andy Murray (V. Brit.-1) 3:6, 6:4, 6:7 (4), 6:1, 6:1 za 161 minút

Zostávajúci program stredajšieho štvrťfinále dvojhry mužov:

Tomáš Berdych (ČR-11) – Novak Djokovič (Srb.-2) / bilancia: 2:25

Milos Raonic (Kan.-6) – Roger Federer (Švaj.-3) / bilancia: 3:9

Gilles Muller (Lux.-16) – Marin Čilič (Chor.-7) / bilancia: 0:2