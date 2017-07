Obhajca titulu Murray nedal šancu Brownovi a postúpil do ďalšieho kola Wimbledonu

LONDÝN 5. júla (WebNoviny.sk) – Domáci obhajca titulu a líder svetového rebríčka tenistov Andy Murray zvíťazil za 96 minút suverénne 6:3, 6:2, 6:2 nad extravagantne hrajúcim Nemcom s jamajským pôvodom Dustinom Brownom v stredajšom zápase 2. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne.

V piatok bude Murray v 3. kole hrať s talianskou dvadsaťosmičkou podujatia Fabiom Fogninim (29.) v dueli dvoch tatkov. Proti rovesníkovi má skóre 3:3. Skúsi mu odplatiť prehru 2:6, 4:6 z májového antukového Ríma. Na zelenom podklade ešte spolu nehrali.

Murrayho 31 “winnerov”

Rodák zo škótskeho Dunblane Murray v pondelok v 1. kole tiež pustil súperovi len 7 gemov: triumfoval 6:1, 6:4, 6:2 nad kazašským lucky loserom z kvalifikácie Alexandrom Bublikom. Teraz mal ohurujúci pomer “winnerov” a nevynútených chýb 31:5, Brown skončil na hodnotách 30:28.

Brit premenil polovicu z desiatich brejkových možností, sám nečelil žiadnej hrozbe straty podania. Po prvom servise si Murray pripísal 84 % takto rozohraných fiftínov, po druhom 74 %. Zdolaný sa až 60-krát vyskytol pri sieti, uspel iba v 29 prípadoch. Tridsaťdvaročného šoumena Browna (97.) v minulosti Murray prekonal 7:5, 6:3, 6:0 v 2. kole newyorských US Open 2010.

“Súper dobre začal, predvádzal skvelé drop-voleje, chodil do returnov. Keď som však dosiahol brejk, ´momentum´ sa ocitlo na mojej strane a mne sa čoraz lepšie darilo predvídať jeho údery. Hral som dobre. V posledným troch gemoch na podaní mi to síce príliš nešlo, ale dovtedy som servoval dobre. Kvalitný som mal aj pohyb, moje bedro je okej, neovplyvňuje ma. Mám za sebou vydarené tréningy a cítim sa dobre. Azda to tak aj zostane. Mám za sebou vydarený vstup do turnaja a dúfam, že mi to naďalej pôjde,” povedal Murray pre BBC Two.

Murray môže napodobniť Perryho

Tridsiatnik Murray triumfoval v britskej metropole okrem vlaňajška aj v roku 2013. Na najrýchlejšom povrchu však pred Wimbledonom 2017 absolvoval iba jeden duel, v Queen´s Clube tiež v Londýne prehral s austrálskym “no-nameom” Jordanom Thompsonom a minulý týždeň zrušil obe naplánované exhibičné rozcvičky pre problémy s bedrom.

Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada sa môže stať prvým britským úspešným obhajcom titulu od hetriku Freda Perryho z rokov 1934 – 1936. Dovedna trojnásobný šampión z veľkej štvorky Murray (aj US Open 2012) dosiaľ vždy na tomto podujatí postúpil aspoň medzi 32 najlepších, štartuje 12. raz.

Dvojnásobný olympijský víťaz Murray stále má renkingovo najhoršiu prehru na Majors v podobe nezdaru proti Arnaudovi Clémentovi na newyorských US Open už v roku 2005, Francúz vtedy bol 91. v systéme. Jedinou jednotkou nasadenia v All England Lawn Tennis and Croquet Clube počas Open Ery, ktorá zaváhala práve v 2. kole, zostáva od sezóny 1987 Nemec Boris Becker.

Wimbledon – dvojhra mužov – 2. kolo:

Andy Murray (V. Brit.-1) – Dustin Brown (Nem.) 6:3, 6:2, 6:2 za 96 minút