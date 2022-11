Obhajcovia titulu Francúzi prišli pre MS 2022 o hviezdneho útočníka, zranil sa na sobotňajšom tréningu

Napokon bez hviezdneho útočníka Karima Benzemu sa predstaví francúzska futbalová reprezentácia na majstrovstvách sveta v Katare. Držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho hráča v roku 2022 zo šampionátu vyradilo svalové zranenie v ľavom stehne, ktoré utrpel počas sobotňajšieho tréningu. Tridsaťštyriročný hráč španielskeho Realu Madrid mal zdravotné problémy aj pred šampionátom, za „biely balet“ toho v predchádzajúcich týždňoch veľa nenahral.

„Karim Benzema je mimo majstrovstiev sveta. Po zranení kvadricepsu v ľavom stehne musel útočník Realu Madrid vzdať účasť na šampionáte,“ uviedli predstavitelia Francúzskej futbalovej federácie (FFF). Pre Benzemu bol sobotňajší tréning prvý so spoluhráčmi vo výbere „Les Bleus„, no bolesť v stehne mu neumožnila absolvovať ho celý. „Hneď šiel na magnetickú rezonanciu do nemocnice, jej výsledky potvrdili natiahnutie svalu,“ pokračovala FFF a doplnila, že Benzema potrebuje približne tri týždne na zotavenie.

Futbalista sa v sobotu prihovoril svoji priaznivcom. „Nikdy v živote som sa nevzdával, no prednejší je tím a jeho potreby a záujmy. Je správne, že svoje miesto prenechám niekomu, kto tímu dokáže pomôcť na ceste za úspechom. Ďakujem každému za podporu,“ napísal Benzema na instagrame.

Francúzi ako obhajcovia prvenstva spred štyroch rokov sa na MS 2022 predstavia v základnej D-skupine a ich súpermi v boji o postup do osemfinále budú výbery Austrálie, Dánska a Tuniska. Tréner Didier Deschamps má v ofenzíve k dispozícii Kyliana Mbappého, Antoina Griezmanna či Oliviera Girouda. Kto v tíme nahradí Benzemu, zatiaľ nie je známe. Kouč Deschamps má čas do pondelka povolať náhradu. Francúzi už skôr prišili aj o Paula Pogbu, N’Gola Kantého či Christophera Nkunkuho.