Polícia objasnila skutky zločineckej skupiny piťovci, obvinila tri osoby

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Polícia objasnila skutky z roku 2000, ktoré súvisia so zločineckou skupinou piťovci. Za zločin vraždy spolupáchateľstvom obvinili Juraja O., Dušana B. a Ľuboša Z., ktorí sú v súčasnosti vo výkone trestu alebo vo väzbe. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia policajného zboru Peter Hraško.

Hraško dnes uviedol, že pred 11. februárom 2000 si obvinený Dušan B. objednal u Juraja O. vraždu občana Juhoslávie Fadila P., aby si upevnil mocenské postavenie v rámci zločineckých štruktúr na východnom Slovensku. Obvinený Juraj O. objednávku prijal a poveril Ľuboša Z. vykonaním vraždy. Ľuboš Z. si obstaral pištoľ a prostredníctvom Ľuboslava V., známeho pod prezývkou Vlk, získaval informácie o pohybe osoby, ktorú mali usmrtiť.

Túto vraždu naplánovali na 11. februára 2000, keď ôsmimi výstrelmi spôsobili Fadilovi P. poranenia hlavy, hrudníka a brucha, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Za vraždu poskytol Dušan B. Jurajovi O. osobné motorové vozidlo Mercedes Benz.

Polícia objasnila aj druhý prípad, ktorý sa týkal piťovcov. Týkal sa likvidácie osoby, ktorá sa podieľala na vražde Fadila P. Juraj O. vylákal poškodeného Ľuboslava V. z Košíc do Bratislavy, kde zabezpečil jeho stráženie a následne prevoz do vojenského výcvikového priestoru v Malackách. Na chate následne Ľuboslava V. uškrtil. Kostrový nález a súdna pitva potvrdili, že Ľuboslav V. mal zlomené väzy. Motívom konania bolo to, aby Ľuboslav V. neposkytol svedectvo o tom, ako došlo k vražde Fadila P. Táto vražda bola dôvodom, prečo sa v roku 2006 snažili zahladiť stopy a chatu, na ktorej Ľuboslava V. zabili, podpálili.

V oboch prípadoch vrážd je trestná sadzba 15 rokov až doživotie. Polícia naďalej osoby vyšetruje.