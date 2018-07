Objavili 60 rokov stratený scenár filmu Stanleyho Kubricka, na svoju dobu bol veľmi kontroverzný

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Univerzitný profesor našiel pri svojom výskume 60 rokov stratený scenár nenakrúteného filmu legendárneho amerického režiséra, scenáristu a producenta Stanleyho Kubricka.

Scenár patrí plánovanej snímke Burning Secret z konca 50. rokov, ktorej nakrúcanie filmové štúdio MGM nakoniec zrušilo. Pravdepodobne preto, že bolo na tú dobu príliš kontroverzné.

Spolupracovník plánoval na filme pracovať

Nathan Abrams z univerzity vo waleskom Bangore robil výskum o Kubrickovom poslednom filme Široko zatvorené oči (1999), známej aj pod názvom Eyes Wide Shut – Spaľujúca vášeň., keď narazil na stratený scenár. „Syn Kubrickovho spolupracovníka, ktorý si praje zostať v utajení, mi ukázal kópiu,“ vyjadril sa akademik s tým, že „spomínaný spolupracovník plánoval na filme pracovať, ak by mu dali zelenú„.

Podľa Abramsa existujú o scenári zmienky v biografiách a archívoch o Kubrickovi. „Nikto však nevedel, či naozaj napísal scenár a dokončil ho. A teraz vieme odpoveď na túto otázku a máme dokončený scenár,“ cituje profesora spravodajský portál BBC.

Spojenie s ďaľšími filmami

Burning Secret mala byť adaptácia novely rakúskeho autora Stefana Zweiga z roku 1913. Scenár k nej napísal v roku 1956 so spisovateľom Calderom Willinghamom. Príbeh sa zameriava na uhladeného poisťovacieho agenta, ktorý sa skamaráti s desaťročným chlapcom, aby mohol zviesť jeho matku. Podľa Abramsa tvorcovia dej odohrávajúci sa vo Viedni pretvorili a v scenári ho vsadili do súčasnej Ameriky.

„Povedal by som, že môžeme vidieť priame spojenie medzi týmto filmom, Lolitou, Barrym Lyndonom, Osvietením, ktoré vyvrcholilo v Široko zatvorených očiach. Prvky tohto filmu, aj napriek tomu, že ho nenakrútil, sa premietli do jeho ďalších filmov,“ skonštatoval Abrams, podľa ktorého by bolo skvelé, ak by scenár niekto vydal. „Bolo by to fantastické, vidieť to vydané, možno s nejakým komentárom, a ak by to nakoniec chcel možno niekto nakrútiť,“ dodal.