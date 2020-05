Astronómovia objavili galaxiu, ktorá vyzerá ako „kozmický ohnivý kruh“ a mohla by im pomôcť pochopiť, ako tieto hviezdne sústavy vznikajú a vyvíjajú sa. Prstencová galaxia R5519 patrí medzi mimoriadne vzácne, uvádza vo vyhlásení ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D).

Vedcom z inštitútu sa podarilo zachytiť záber, ktorý odhaľuje, ako asi vyzerala pred 11 miliardami rokov.

„Je to veľmi zvláštny objekt, ktorý sme nikdy predtým nevideli. Vyzerá zvláštne a zároveň známo,“ vyjadrila sa o objave vedúca výskumu Tiantian Yuan, ktorú cituje televízia CNN.

Použili spektroskopické dáta

R5519 je od našej Slnečnej sústavy vzdialená 11 miliárd svetelných rokov a hmotnosťou sa podobá Mliečnej ceste. Otvor v centre galaxie je dvemiliardykrát dlhší ako vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom a miera vzniku hviezd v nej je 50-násobne vyššia ako v Mliečnej ceste.

„Väčšina aktivity sa odohráva v jej prstenci, naozaj je to ohnivý kruh,“ skonštatovala Yuan.

Vedkyňa a jej kolegovia z celého sveta použili pri identifikácii galaxie spektroskopické dáta. Podarilo sa im zachytiť záber, ktorý môže odhaliť, ako asi vyzerala pred 11 miliardami rokov.

Dôkazy ich výskumu naznačujú, že by to mohla byť prvá „kolízna prstencová galaxia“ situovaná v skorom vesmíre. Takéto galaxie vznikajú po zrážke s ďalšími galaxiami.

Chýbať nemôže tenký disk

Výskum, ktorého závery vyšli v odbornom periodiku Nature Astronomy, by podľa jeho spoluautora Kennetha Freemana z Australian National University mohol pomôcť astronómom pochopiť, ako vznikala naša galaxia Mliečna cesta.

Ako vysvetlil, aby vznikla kolízna prstencová galaxia, musí byť pred zrážkou dvoch galaxií v jednej z nich prítomný takzvaný tenký disk.

Špirálové galaxie ako Mliečna cesta majú všetky takéto disky, pričom v tej našej sa začal vytvárať pred zhruba deviatimi miliardami rokov. Spomínaná kolízna prstencová galaxia je však stará až 11 miliárd rokov.

„Tento objav naznačuje, že sa vznik tenkého disku v špirálových galaxiách udial počas dlhšieho obdobia, ako sa pôvodne predpokladalo,“ uzavrel Freeman.