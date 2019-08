Objavili kosti najväčšieho papagája na svete, Heracles inexpectatus žil asi pred 20 miliónmi rokov

Paleontológovia objavili na Novom Zélande kosti nového druhu obrovského papagája. Vyhynutý druh, ktorý pomenovali Heracles inexpectatus, pravdepodobne dorastal do výšky zhruba jedného metra a vážil okolo sedem kilogramov, čo je dvojnásobne viac, ako váži najväčší žijúci papagáj kakapo.

Najväčší známy druh papagája

Heracles, ktorý žil na území súčasného Nového Zélandu pred zhruba 20 miliónmi rokov, je najväčším známym druhom papagája na svete.

Vedci, ktorí o svojom objave informovali v odbornom časopise Biology Letters, papagája identifikovali z dvoch kostí z nôh, ktoré objavili ešte v roku 2008 v bývalom baníckom mestečku St Bathans v regióne Otago.

Kosti porovnali s inými druhmi

Miesto, kde sa v minulosti nachádzalo jazero, je bohaté na fosílie zo skorého miocénu vrátane rastlín, krokodílov, netopierov a desiatok druhov vtákov. Kosti pôvodne pripisovali orlovi, až kým jeden z postgraduálnych študentov nezistil, že patria inému vtáčiemu druhu.

„Bolo to úplne nečakané a celkom nové. Keď som sa presvedčil, že je to papagáj, musel som, samozrejme, presvedčiť aj svet,“ vyjadril sa vedúci výskumu Trevor Worthy z austrálskej Flinders University, ktorý s jeho tímom pri určovaní porovnával objavené kosti s druhmi vtákov a snímkami na internete z rôznych múzeí.

Zrejme chodil po zemi

Keďže majú paleontológovia len dve kosti z tohto papagája, podrobnosti o tom, ako žil nie sú známe. Vzhľadom na hrúbku kostí je podľa Worthyho však takmer isté, že Heracles bol nelietavý vták.

„Pravdepodobne chodil po zemi. Bol obdobou dronta (maurícijského, pozn. SITA). Na Mauríciu dront chodil po zemi, jedol ovocie, oriešky a semienka,“ vyjadril sa vedec pre denník The New Zealand Herald.

Otago pokrývali tropické lesy

Obrovský papagáj žil podľa Worthyho v čase, keď Otago pokrývali tropické lesy. „Bol to oveľa teplejší svet, takže les bol v dôsledku toho celkom rôznorodý. Boli tam eukalypty, prasličky, veľa paliem a rododendronov. Takže tento teplý tropický les poskytoval veľa semenonosných rastlín, a teda v ňom žilo aj oveľa viac vtákov konzumujúcich ovocie,“ skonštatoval.

Ochladenie Zeme však viedlo k zániku týchto subtropických lesov a úhynu mnohých vtákov, ktoré sa živili ovocím. Heracles, ktorý podľa Worthyho pochádza z rovnakej rodovej línie ako spomínaný kakapo, preto pravdepodobne vyhynul.

Možno jedol aj iné papagáje

Podľa vedcov je možné, že gigantický papagáj bol bylinožravec, no podľa Michaela Archera z University of New South Wales v Austrálii, ktorý je tiež súčasťou výskumného tímu, nemožno vylúčiť, že „možno jedol iné papagáje„.

Viac podrobností by mohli odhaliť nové vykopávky v prípade, že by objavili jeho zobák. Archer však uznal, že medzi zobákmi súčasných všežravých a bylinožravých papagájov je len málo rozdielov, a tak sa paleontológovia budú musieť sústrediť aj na iné dôkazy.